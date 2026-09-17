今年度總預算將送抵政院 卓榮泰令：有限時間內執行完畢

立法院預計這周將三讀通過的今年度總預算送至行政院，行政院長卓榮泰指示各部會，總統公布後請即刻按計畫時程執行，在今年所剩的有限時間內提高行政效率，才能把計畫、預算執行完畢；相信各部會已做好完善準備，若有需要加緊作業者，務必按照合法的程序妥善地執行。

立法院8月14日完成115年度總預算三讀，但迄今仍未送至行政院。立法院昨說，上會期8月通過法案眾多，立法院長韓國瑜日前曾宣告，必須給議事人員充足時間校對，而目前總預算的整理校對將近完成，總共7大冊預計這周內送出。

卓榮泰強調，時間有限，但是再急再趕，都要遵守法律，依法行政執行各項計畫；再辛苦再累，都要把人民福祉放在第一位，把國家重大政策落實執行列為最優先。他指示，行政團隊務必在有限時間內把預算妥善執行完畢，緊接著還有追加預算等待國會審議，工作量會非常大，再辛苦再累，希望大家能夠完成。

行政院會日前已通過今年度追加預算案，歲出規模新台幣6076.3億元，用於穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防、啟動兒少成長津貼6個面向。國防追加預算部分，包含提升防衛作戰能力的武器購製、戰鬥部隊加給需求共1457億元等。