謝典霖涉賄選被聲押 民進黨團：尊重司法

彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮，檢方已聲請羈押。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，案件已經進入司法程序，民進黨團尊重司法，也不預先對個案作有罪或無罪的判斷。

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為彰化縣議長謝典霖，其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬、和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

莊瑞雄指出，關於國民黨質疑檢方啟動偵辦的依據，檢方可以在不影響偵查的前提下，就依法能公開的程序適度說明。政治人物提出檢舉或質疑，與檢察機關是否具備偵辦事證，仍是兩個層次，不宜僅從時間先後就推論司法受到政治介入。

莊瑞雄說，對偵查程序若有疑義，可以透過司法程序釐清。對任何政黨、任何政治人物，都應該回到同一套法律標準，讓證據與司法程序說話。