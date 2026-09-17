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政院中秋專案未列食安 蘇俊賓籲整合地方稽查資訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓今天在行政院會表示，中秋節除了交通、物價，食品安全同樣是民眾關切重點，建議中央整合各縣市中秋食安稽查及抽驗結果並對外公布。圖／行政院提供
桃園市副市長蘇俊賓今天在行政院會表示，中秋節除了交通、物價，食品安全同樣是民眾關切重點，建議中央整合各縣市中秋食安稽查及抽驗結果並對外公布。圖／行政院提供

行政院會今討論中秋節交通疏運及物價整備，桃園市副市長蘇俊賓在會中指出，中秋節除了交通、物價，食品安全同樣是民眾關切重點，但專案報告未納入食安整備，建議中央整合各縣市中秋食安稽查及抽驗結果並對外公布。行政院長卓榮泰回應，已請衛福部、農業部與地方政府合作，加強食安把關。

行政院會今由交通部、農業部及公平會就中秋節連續假期交通疏運、農產品供應及物價等提出專案報告。蘇俊賓表示，各縣市近日陸續啟動中秋節食品安全稽查，年節期間民眾除了關心交通是否順暢、物價是否穩定，應景食品安全更與民眾生活息息相關，建議中央也應納入整體整備工作。

蘇俊賓指出，中央可進一步整合中央及地方政府執行中秋食安專案的稽查、抽驗資訊，並主動對外公布，一方面讓民眾掌握相關食品安全資訊，也能提升消費信心；尤其月餅常使用肉品、鹹鴨蛋等原料，相關油品、添加劑及食用色素是否符合規定，都應加強關注。過去曾發生蘇丹紅色素食安事件，今年也有油品被驗出苯駢芘異常情形，現階段更應透過完整稽查及資訊揭露，降低民眾疑慮。

蘇俊賓提到，目前桃市府已針對轄內糕餅製造、連鎖燒肉等業者加強稽查，並擴大至量販超市、超商及食品材料行等販售場所，共抽驗328件中秋應景食品及相關容器具，檢驗結果全數符合規定，完整抽驗結果也已公布在桃園市府「桃食安心資訊平台」，供民眾查詢。

卓榮泰感謝蘇俊賓在院會提出食安問題，並請衛福部、農業部與各縣市政府合作，針對中秋節食品安全加強把關，同時督促食品業者善盡責任、落實品質管理。

蘇俊賓 食安 中秋

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