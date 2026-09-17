彰化縣議長在縣議會為表姑舉辦餐會遭聲押 影響溪湖鎮長選情

彰化縣議會今年 6 月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員，縣議長謝新隆、鄭汝芬、謝典霖和劉姓助理等7人今被聲押。據了解，這是全國第一樁賄選聲押，將影響彰化縣議長選情，也衝擊彰化縣溪湖鎮長選情。

熟知彰化縣議會接待地方民眾運作模式的地方人士指出，縣議會6月23日舉辦餐會的方式跟往常沒不同，以前都沒事，這次卻「卡」在選舉敏感時刻，尤其餐會主角是縣議長謝典霖的表姑陳貞妃，陳貞妃是溪湖鎮長候選人，和支持她的民代、地方人士使用縣議會新館宴會廳用餐，即使自掏腰包也惹人爭議，不知為何謝家沒考慮這一點。

地方人士同時指出，溪湖鎮長兩人競選，陳貞妃有「南霸天」謝家全力支持，來勢洶洶，加上陳貞妃勤跑基層，並獲藍營整合地方力量協助，對尋求連任的鎮長構成不小壓力。彰化地檢署複訊後，雖對陳貞妃及民代作裁定交保，但已貼上涉及賄選的貼籤，在投票日前恐難完全「撕乾淨」，勢必衝擊陳貞妃選情甚至有縣議員候選人也被影響。

彰檢今發布消息指出，縣議會6月23日餐會案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官向彰化縣議會調取相關資料，持彰化地方法院核發的搜索票，到謝新隆被等人住居所等 9 處執行搜 索，並查扣相關證物，經彰檢專案團隊檢察官訊問後，認均涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕5人並向彰化地方法院聲請羈押，另陳姓等其他共犯均認涉犯投票行賄罪嫌，惟尚無羈押必要，分別交保3萬元至10萬元，其餘選民近10人均請回。