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彰化縣議長在縣議會為表姑舉辦餐會遭聲押 影響溪湖鎮長選情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議長謝典霖涉嫌為競選溪湖鎮長的表姑陳貞妃在縣議會舉辦餐會，遭檢舉違反行政中立，彰化地檢署搜索後複訊今聲押，上午移送彰化地方法院。記者黃仲裕／攝影
彰化縣議長謝典霖涉嫌為競選溪湖鎮長的表姑陳貞妃在縣議會舉辦餐會，遭檢舉違反行政中立，彰化地檢署搜索後複訊今聲押，上午移送彰化地方法院。記者黃仲裕／攝影

彰化縣議會今年 6 月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員，縣議長謝新隆、鄭汝芬、謝典霖和劉姓助理等7人今被聲押。據了解，這是全國第一樁賄選聲押，將影響彰化縣議長選情，也衝擊彰化縣溪湖鎮長選情。

熟知彰化縣議會接待地方民眾運作模式的地方人士指出，縣議會6月23日舉辦餐會的方式跟往常沒不同，以前都沒事，這次卻「卡」在選舉敏感時刻，尤其餐會主角是縣議長謝典霖的表姑陳貞妃，陳貞妃是溪湖鎮長候選人，和支持她的民代、地方人士使用縣議會新館宴會廳用餐，即使自掏腰包也惹人爭議，不知為何謝家沒考慮這一點。

地方人士同時指出，溪湖鎮長兩人競選，陳貞妃有「南霸天」謝家全力支持，來勢洶洶，加上陳貞妃勤跑基層，並獲藍營整合地方力量協助，對尋求連任的鎮長構成不小壓力。彰化地檢署複訊後，雖對陳貞妃及民代作裁定交保，但已貼上涉及賄選的貼籤，在投票日前恐難完全「撕乾淨」，勢必衝擊陳貞妃選情甚至有縣議員候選人也被影響。

彰檢今發布消息指出，縣議會6月23日餐會案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官向彰化縣議會調取相關資料，持彰化地方法院核發的搜索票，到謝新隆被等人住居所等 9 處執行搜 索，並查扣相關證物，經彰檢專案團隊檢察官訊問後，認均涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕5人並向彰化地方法院聲請羈押，另陳姓等其他共犯均認涉犯投票行賄罪嫌，惟尚無羈押必要，分別交保3萬元至10萬元，其餘選民近10人均請回。

溪湖鎮 彰化縣 聲押 謝典霖 賄選

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