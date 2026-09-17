盧秀燕施政滿意度淪六都墊底 綠營批「心在總統大位、不在市政」

天下雜誌近期發布2026縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕排名全國倒數第2、六都墊底，遭綠營議員批評盧秀燕「心在總統大位、不在市政」；白營議員則為市府團隊抱不平，一分民調不能抹煞市府團隊的努力。台中市長盧秀燕表示，台灣是自由社會，她對每一分民調都尊重。

台中市議會今天總質詢，民進黨市議員何文海表示，盧秀燕是台中縣市合併後唯一一位連任成功卸任的市長，但最新一次的天下雜誌調查，盧秀燕的滿意度竟然居全國各縣市首長倒數第二，這已經是市民給盧秀燕的「畢業考成績」，這樣的成績要怎麼選總統？

何文海痛批盧秀燕「心在總統大位、不在市政」，不要以為卸任市長後就可以好好選總統，因為台中市政有很多爛攤子，而國民黨內也有不少人對總統的位子虎視眈眈，下一任市長如果沒有能力解決，盧秀燕要選總統也很困難，提醒盧最後3個月要堅守崗位，把工作做好、繼續打拼。

民眾黨市議員江和樹則抱不平說，盧市長真的有這麼爛？這分民調把中市府所有官員的努力貶得一文不值，根本不公平，一分民調不能抹煞市府團隊的努力，盧市長的施政成果，台中人最清楚。

盧秀燕表示，台灣的民調很多，尤其選舉到了更多，她對每一分民調都尊重，有些民調很好，有些民調不好，因為台灣就是自由社會，各個民調都有其取向與目的，她都予以尊重。