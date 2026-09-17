謝典霖家族疑涉賄選遭聲押 國民黨：吳音寧一指控 檢調就出手？

彰化縣議長謝典霖及其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬等，被控溪湖餐敘涉賄選遭聲押，國民黨文傳會主委陳以信質疑，檢方在行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧指控後即偵辦，應說明依據，並強調尊重司法與無罪推定，檢調應中立辦案，勿淪政治打手。

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為謝典霖、謝新隆、鄭汝芬和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

而吳音寧7月在臉書發文，表示地方盛傳，謝典霖已開始啟動「請客吃飯」的選舉模式，還在彰化縣議會席開十幾桌，替國民黨籍溪湖鎮長參選人陳貞妃助選。

陳以信質疑，吳音寧公開指控後，彰化地檢署隨後分案偵辦，檢方應說清楚啟動偵辦的依據為何？究竟是掌握具體事證，還是政治人物一指控檢調就出手？

陳以信強調，國民黨尊重司法，但法院判決確定前必須堅守無罪推定。查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，絕不應淪為任何政黨打擊政治對手的政治打手。