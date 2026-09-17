Fed升息抗通膨巨獸 李彥秀籲：政府應及早因應

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，國民黨立委李彥秀表示，聯準會鷹派升息顯見通膨嚴峻，須面對台美利差持續維持高檔、輸入型通膨與出口衝擊。面對國內物價指數（CPI）恐破2%警戒線及房市衝擊，中央銀行決策面臨考驗，財經部會更應全面動起來應對通膨巨獸，穩定物價與產業經濟。

Fed宣布，將聯邦資金利率調升1碼，利率區間上調至3.75%至4%，為2023年7月來首度升息。

李彥秀說，Fed升息反映主席華許頂住美國總統川普的降息壓力，卻也可能使雙方關係陷入緊張。華許過去擔任聯準會理事時，關注通膨、作風偏向鷹派，更曾批評過度寬鬆與擴表，擔任聯準會主席後，面對白宮希望降低借貸成本的壓力下，仍然關注通膨問題，被認為是「披著鴿皮的鷹」，此次升息，而且多數官員預期年底至少還會再升息一次，代表美國通膨問題嚴峻，未來也存在高度不確定性。

李彥秀表示，央行將在今天舉行理監事會議，聯準會升息以及對未來的預判，當然會對央行決策產生極大的影響，特別是區域衝突未見緩減，國際油價持續攀高，通膨、美債問題已經成全球經濟的灰犀牛，台灣CPI已經連續4個月突破「楊金龍防線」，今年全年CPI也有機會突破2%的警戒線，如何利用利率與匯率政策工具，穩定國內通膨、廠商出口，以及對房市的衝擊，將是極大的挑戰，更需要高度的智慧。

李彥秀指出，「台美利差持續維持高檔影響資金流向」，「強勢美元可能帶來輸入型通膨壓力」以及「美國終端需求下滑影響台灣經濟出口表現」，是政府必須要注意的三個重要指標。利率與匯率當然是央行最有效且直接的政策工具，但是面對全球經濟的變局，財政部與金管會的金融防禦辦法、經濟部與主計總處的物價與產業輔導措施等，都需有更積極的作為，特別是明年度中央政府總預算擴張將近新台幣1兆，都需要穩定的出口增長以及稅收來源，因應變局，經濟與財政部門必須全面動起來。

李彥秀認為，聯準會升息主要受到「經濟數據強勁」、「通膨太高持續太久」、「地緣政治情勢」等三大因素影響，而這三大因素也是台灣面對的國際政治與經濟環境，經濟表現強勁以及地緣政治衝突擴大「通貨膨脹」的壓力，因應「通膨巨獸」來勢洶洶，特別是對於社會弱勢族群的壓力，會成為全球貨幣與利率政策主旋律。