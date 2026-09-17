快訊

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

三游間的滾地球沒人撿 日本上班族不再隱形奉獻

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed升息抗通膨巨獸 李彥秀籲：政府應及早因應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，國民黨立委李彥秀表示，聯準會鷹派升息顯見通膨嚴峻，須面對台美利差持續維持高檔、輸入型通膨與出口衝擊。面對國內物價指數（CPI）恐破2%警戒線及房市衝擊，中央銀行決策面臨考驗，財經部會更應全面動起來應對通膨巨獸，穩定物價與產業經濟。

Fed宣布，將聯邦資金利率調升1碼，利率區間上調至3.75%至4%，為2023年7月來首度升息。

李彥秀說，Fed升息反映主席華許頂住美國總統川普的降息壓力，卻也可能使雙方關係陷入緊張。華許過去擔任聯準會理事時，關注通膨、作風偏向鷹派，更曾批評過度寬鬆與擴表，擔任聯準會主席後，面對白宮希望降低借貸成本的壓力下，仍然關注通膨問題，被認為是「披著鴿皮的鷹」，此次升息，而且多數官員預期年底至少還會再升息一次，代表美國通膨問題嚴峻，未來也存在高度不確定性。

李彥秀表示，央行將在今天舉行理監事會議，聯準會升息以及對未來的預判，當然會對央行決策產生極大的影響，特別是區域衝突未見緩減，國際油價持續攀高，通膨、美債問題已經成全球經濟的灰犀牛，台灣CPI已經連續4個月突破「楊金龍防線」，今年全年CPI也有機會突破2%的警戒線，如何利用利率與匯率政策工具，穩定國內通膨、廠商出口，以及對房市的衝擊，將是極大的挑戰，更需要高度的智慧。

李彥秀指出，「台美利差持續維持高檔影響資金流向」，「強勢美元可能帶來輸入型通膨壓力」以及「美國終端需求下滑影響台灣經濟出口表現」，是政府必須要注意的三個重要指標。利率與匯率當然是央行最有效且直接的政策工具，但是面對全球經濟的變局，財政部與金管會的金融防禦辦法、經濟部與主計總處的物價與產業輔導措施等，都需有更積極的作為，特別是明年度中央政府總預算擴張將近新台幣1兆，都需要穩定的出口增長以及稅收來源，因應變局，經濟與財政部門必須全面動起來。

李彥秀認為，聯準會升息主要受到「經濟數據強勁」、「通膨太高持續太久」、「地緣政治情勢」等三大因素影響，而這三大因素也是台灣面對的國際政治與經濟環境，經濟表現強勁以及地緣政治衝突擴大「通貨膨脹」的壓力，因應「通膨巨獸」來勢洶洶，特別是對於社會弱勢族群的壓力，會成為全球貨幣與利率政策主旋律。

升息 通膨 Fed 李彥秀 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed決策／全票通過升息1碼 一如市場預期 暗示年底前再升息

華許抗通膨說到做到帶頭升息1碼…Fed年底前料再出手 川普再催降息

聯準會恐還會再升息 中信投顧：點陣圖、經濟展望皆偏鷹

Fed 決策／華許兌現壓抑通膨承諾 聯準會決策五要點一次看

相關新聞

蔣萬安指備詢玩手機「不應該」 北市民政局長：不好意思啦

台北市長蔣萬安周一總質詢時，民政局長陳永德卻被參訪學生拍到用手機玩消消樂，蔣萬安昨受訪直言，備詢實在不應該這樣子，「我會好好的跟他談」；陳永德上午指出，市長有告訴他，他也跟市長說「不好意思啦」。

國際肯定立院監督進步 陳菁徽：賴總統別再抱怨在野多數辛苦

國際智庫「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日發布「2026全球民主現況報告」，台灣在「公民參與」指標拿下全球第7名佳績，「國會監督」效能也有進步，但「司法獨立」卻下滑。國民黨立委陳菁徽表示，民進黨一直把「立法院監督」罵成「毀憲亂政」，跟國際民主價值根本是反其道而行。她也呼籲賴清德總統，不要再公開抱怨「國會在野多數」有多辛苦了。

國際認證立院制衡進步 國民黨：卓榮泰不副署對抗國會 拒監督才反民主

據國際民主及選舉協助研究所（International IDEA）「2026全球民主現況報告」指出，台灣在國會監督效能方面有所進步。國民黨文傳會主委陳以信今表示，國際民主研究顯示台灣的國會有效制衡行政權，行政院長卓榮泰把國會監督汙名化成「國會擴權」，以不副署對抗國會三讀法律，反民主的不是國會監督太強，而是行政權拒絕制衡。走向擴權的不是國會，而是卓榮泰的行政院。

鄭麗文：重返執政 我有100%把握

行政院八度不副署立法院三讀的法案，引發企業界關切。國民黨主席鄭麗文昨表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？就是二○二六年要贏，二○二八年更要贏」，國民黨才能矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

Fed升息抗通膨巨獸 李彥秀籲：政府應及早因應

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，國民黨立委李彥秀表示，聯準會鷹派升息顯見通膨嚴峻，須面對台美利差持續維持高檔、輸入型通膨與出口衝擊。面對國內物價指數（CPI）恐破2%警戒線及房市衝擊，中央銀行決策面臨考驗，財經部會更應全面動起來應對通膨巨獸，穩定物價與產業經濟。

國際認證台灣國會監督進步 李彥秀：打臉民進黨惡意抹黑攻擊

針對國際智庫最新「全球民主現況」報告中指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第7，且國會監督效能進步，國民黨立委李彥秀表示，這不僅打臉民進黨過去兩年多對國會的惡意抹黑攻擊，更讓去年的大罷免成為「國際笑話」，還給立法院一個公道，也讓全世界看見「民進黨大外宣」之外，台灣民主與韌性的真實面貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。