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國際肯定立院監督進步 陳菁徽：賴總統別再抱怨在野多數辛苦

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
對於台灣的「有效國會」逆勢提升，國民黨立委陳菁徽呼籲賴總統，不要再公開抱怨「國會在野多數」有多辛苦了，國會現在可是在讓台灣的民主進步。聯合報系資料照
對於台灣的「有效國會」逆勢提升，國民黨立委陳菁徽呼籲賴總統，不要再公開抱怨「國會在野多數」有多辛苦了，國會現在可是在讓台灣的民主進步。聯合報系資料照

國際智庫「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日發布「2026全球民主現況報告」，台灣在「公民參與」指標拿下全球第7名佳績，「國會監督」效能也有進步，但「司法獨立」卻下滑。國民黨立委陳菁徽表示，民進黨一直把「立法院監督」罵成「毀憲亂政」，跟國際民主價值根本是反其道而行。她也呼籲賴清德總統，不要再公開抱怨「國會在野多數」有多辛苦了。

陳菁徽透露，這份報告定義得很清楚，「司法獨立」就是法院免受其他政府部門、尤其是行政權不當影響的程度；觀察的內容包括法院是否按照政府意志裁判，以及政府是否遵守不利於自己的法院判決。白話來講，司法權應該完全獨立於行政權，不受到政府任何形式的不當干預，才能做出獨立判斷。但台灣在國際民主評比中，司法獨立不升反降。她質疑，「當國際報告都亮起紅燈，賴政府難道不應該好好反省，台灣的權力制衡出了什麼問題？」

陳菁徽指出，同一份報告還有一個亮點，台灣的「有效國會」逆勢提升，全球僅有13個國家、8%的受評對象，在這項指標有所提升，而台灣正是其中之一。IDEA對「有效國會」的定義也很直接，國會監督行政的效能，包括國會調查、質詢官員，以及更廣泛的行政監督與權力制衡。也就是說，同一份國際報告，一邊看到台灣監督、制衡行政權的國會指標進步；另一邊，反映司法獨立與權力衡平的指標，不升反降。

陳菁徽批評，民進黨一直把「立法院監督」罵成「毀憲亂政」，自己行政架空立法，還高喊是「憲法守門員」。現在看起來，跟國際民主價值不只是脫節，根本是反其道而行了。她也呼籲賴總統，不要再公開抱怨「國會在野多數」有多辛苦了，國會現在可是在讓台灣的民主進步。

陳菁徽 在野 賴總統

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