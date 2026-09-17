國際認證台灣國會監督進步 李彥秀：打臉民進黨惡意抹黑攻擊

針對國際智庫最新「全球民主現況」報告中指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第7，且國會監督效能進步，國民黨立委李彥秀表示，這不僅打臉民進黨過去兩年多對國會的惡意抹黑攻擊，更讓去年的大罷免成為「國際笑話」，還給立法院一個公道，也讓全世界看見「民進黨大外宣」之外，台灣民主與韌性的真實面貌。

李彥秀指出，當全球面對通膨、移民衝突與地緣政治動盪時，行政權擴大的確對民主政治發展產生極大的威脅，甚至朝向民主獨裁以及民粹政治的方向發展，在174國的數據評比中，僅有13個國家在「國會監督效能」上被評比為進步，讓台灣的民主韌性再次被世界看見，不僅打臉民進黨過去兩年多對國會的惡意抹黑攻擊，更讓去年的大罷免成為「國際笑話」，只有「行政獨大」，沒有「監督制衡」，就是行政獨裁，就是民主獨裁。

李彥秀表示，民進黨長期將「司法改革」作為政治訴求，但根據中正大學最新民調顯示，「民眾對司法與犯罪防制滿意度調查」支持度僅剩下32.9%，較前一年大幅下滑12個百分點。此外，根據IDEA調查，台灣也是少數「司法獨立退步」的名單之一，司法原本應該是民主政治的最後一道防線，現在卻成為少數個人的政治工具，民眾信任度每況愈下，當綠營人物都高喊「司法迫害」，民進黨對不起台灣人民，更對不起「民主進步」四個字。

「台灣不是只有綠色的聲音，更不能只有綠色的聲音」，李彥秀認為，IDEA的報告結果，還給立法院一個公道，也讓全世界看見「民進黨大外宣」之外，台灣民主與韌性的真實面貌，期待未來立法院能更透過「國會外交」以及「政黨外交」積極的將國會的監督與表現，台灣的民主韌性，公民的力量向全世界發聲。