國際認證立院制衡進步 國民黨：卓榮泰不副署對抗國會 拒監督才反民主

據國際民主及選舉協助研究所（International IDEA）「2026全球民主現況報告」指出，台灣在國會監督效能方面有所進步。國民黨文傳會主委陳以信今表示，國際民主研究顯示台灣的國會有效制衡行政權，行政院長卓榮泰把國會監督汙名化成「國會擴權」，以不副署對抗國會三讀法律，反民主的不是國會監督太強，而是行政權拒絕制衡。走向擴權的不是國會，而是卓榮泰的行政院。

據2026全球民主現況報告，台灣於2020至2025年間「有效國會」（Effective Parliament）指標顯著改善，是全球僅13個、約8%進步的國家之一，而這項指標衡量的核心正是國會能否有效制衡行政權、讓行政部門向人民負責。

陳以信表示，IDEA所謂「有效國會」，不是看國會替行政院通過多少法案，也不是看在野黨是否配合政府，而是衡量反對黨能否發揮監督作用、國會能否調查行政部門、質詢政府官員，以及行政權能否受到有效監督與制約。

陳以信指出，2024年國民黨成為國會最大黨後，在野力量對行政權的制衡明顯增強。IDEA的研究結果說明：強力監督政府不是民主倒退，有效制衡行政權本來就是民主國會應盡的責任。

陳以信批，民進黨失去國會多數後，面對監督不是反省，而是不斷把國會監督汙名化成「國會擴權」。卓榮泰更一再把行政院不喜歡的國會決議貼上違憲標籤，甚至以不副署阻止三讀法律生效。國民黨認為，這不是尊重權力分立，而是行政權不願接受制衡。

陳以信質疑，「難道只有民進黨完全執政才叫民主？只有行政院說了算才叫權力分立？國會監督政府就叫擴權，行政院拒絕國會制衡反而叫護憲？」這種只准行政權擴張、不准國會監督，只准民進黨完全執政、不准在野黨有效制衡的民主觀，才是賴清德政府為台灣創造的民主憲政危機。