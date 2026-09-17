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全球民主現況指數 如何產生？

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

總部設於瑞典斯德哥爾摩的政府間組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布「二○二六全球民主現況」。該報告蒐羅包括聯合國機構等廿三個資料庫的一五五項指標，涵蓋一七四個國家數據，並以代表性、權利、法治及參與四大核心項目進行量化評比。

全球23資料庫彙整

報告核心資料庫稱為「全球民主現況指數」。指數的設計與方法論由ＩＤＥＡ研究團隊加上兩位外部專家主導，並經一個由五名民主測量領域頂尖學者組成的「專家諮詢委員會」審核把關。

這項「全球民主現況指數」並非派人到各國實地打分，而是彙整全球廿三個學術和研究機構的資料庫，一五五項指標主要分為四種資料類型，最主要是「專家調查」，由各國領域專家依自身專業判斷評分，例如某國言論自由或司法獨立程度。

民主多樣性計畫

專家調查部分最大宗來源是總部位於瑞典哥德堡大學「民主多樣性研究所」的「民主多樣性計畫」，這是全球規模最大的民主評比計畫之一，約有四千名各國學者參與問卷評分，這項評分貢獻將近一半的指標數，另一來源是「國際國家風險指南（ＩＣＲＧ）」，這是由美國ＰＲＳ集團發布的知名國家風險評估系統。

報告並由研究人員依據學術文獻、新聞報導等公開資訊，依統一標準進行評分編碼，並結合可直接觀察的客觀數據如投票率、選舉結果等具體可量化的事實數字，再結合多個變數形成加總指標。

全球民主現況資料集涵蓋一九七五年到二○二五年、超過一九五萬筆的數據，今年度報告則以二○二○年至二○二五年十二月的五年期間為分析範疇。

該報告以四大核心類別建立指數，每類別再細分若干因素。「代表性」細分為可信選舉、包容性選舉權、自由政黨、民選政府、國會效能與地方民主等六項；「權利」分為宗教自由、新聞自由、遷徙自由等十二項；「法治」則分為可預期執法、司法獨立、廉潔及人身完整及安全；「參與」則包括個人公民參與、選舉參與及公民社會。

民主追蹤器

報告另一項補充證據則是ＩＤＥＡ的「民主追蹤器」。這是一套質化資料集，提供各國以事件為中心的民主發展資訊，記錄各國民主體制的重大進展或倒退。

「民主追蹤器」納入的事件，很可能被參加「民主多樣性計畫」的專家察覺，反映在該年度的量化評分裡。

指數 瑞典 聯合國

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