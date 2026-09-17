「全球民主現況」報告 司法院不回應 藍白：院檢淪打手

國際智庫近期發布最新「全球民主現況」報告，台灣在司法獨立從「前段班」降至「中段班」。儘管報告中提及點名憲法法庭為扣分一大主因，司法院昨卻以司法行政不宜介入憲法法庭審判核心，且報告是指行政、立法對立影響司法，並未點名法院端的不妥之處等理由，表示不回應。

法務部則直言，司法部分評比降低，其重要原因為憲法法庭停擺，導致人民及機關爭議無法尋求憲法訴訟救濟。強調我國司法獨立表現一向受國際評比肯定。

藍白立委表示，賴清德總統執政以來，司法淪為掌權者整肅異己的工具，國際評比下滑只是剛好而已。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，司法對在野黨、異己者雷厲風行，卻對權貴輕輕放下，如果偵查不公開只剩選擇性公開，「法律之前人人平等」就會成為一句空話。

民眾黨團召陳清龍說，賴政府執政以來，看顏色辦案，配合媒體未審先判，破壞偵查不公開原則，正是摧毀民主政治的根基。