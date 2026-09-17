司法獨立退步 學者批 賴政府破壞院檢獨立

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「司法獨立」的部分，與美國雙雙降至中段班。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴清德總統執政下逐漸解體，司法、監察機能遭到削弱，包括檢察體系的獨立功能同樣遭到破壞。「台灣恐怕不只是中段班，應該是後段班。」

林騰鷂表示，最高檢察署檢察總長邢泰釗任期屆滿，賴總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任，遭立法院否決；此外，賴總統提名的大法官人事案，因為兩次提名的人選都有所偏頗，也遭立法院否決，導致憲法法庭停擺。

林騰鷂認為，總統本應補提名大法官，但賴清德已拖了近一年，仍未提出新的人選，使司法無法發揮獨立機能，因此，若說台灣司法獨立是中段班，「我認為評太高了，應該是後段班。」

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美說，「執政黨怎麼會開倒車？」即使沒有這項評比，從過去許多國際人權委員會或學者專家的評審標準來看，台灣近年確實呈現倒退趨勢。

政治大學法學院副教授廖元豪表示，「有效國會」指標包括反對黨的表現、立法調查權、質問（質詢）官員，以及所有對行政的監督。這些「有效」的指標，正是賴政府痛罵立法院的地方。