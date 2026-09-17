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司法獨立退步 學者批 賴政府破壞院檢獨立

聯合報／ 記者詹宜庭／台北報導

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「司法獨立」的部分，與美國雙雙降至中段班。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴清德總統執政下逐漸解體，司法、監察機能遭到削弱，包括檢察體系的獨立功能同樣遭到破壞。「台灣恐怕不只是中段班，應該是後段班。」

林騰鷂表示，最高檢察署檢察總長邢泰釗任期屆滿，賴總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任，遭立法院否決；此外，賴總統提名的大法官人事案，因為兩次提名的人選都有所偏頗，也遭立法院否決，導致憲法法庭停擺。

林騰鷂認為，總統本應補提名大法官，但賴清德已拖了近一年，仍未提出新的人選，使司法無法發揮獨立機能，因此，若說台灣司法獨立是中段班，「我認為評太高了，應該是後段班。」

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美說，「執政黨怎麼會開倒車？」即使沒有這項評比，從過去許多國際人權委員會或學者專家的評審標準來看，台灣近年確實呈現倒退趨勢。

政治大學法學院副教授廖元豪表示，「有效國會」指標包括反對黨的表現、立法調查權、質問（質詢）官員，以及所有對行政的監督。這些「有效」的指標，正是賴政府痛罵立法院的地方。

賴政府 邢泰釗 東海大學

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全球民主現況指數 如何產生？

總部設於瑞典斯德哥爾摩的政府間組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布「二○二六全球民主現況」。該報告蒐羅包括聯合國機構等廿三個資料庫的一五五項指標，涵蓋一七四個國家數據，並以代表性、權利、法治及參與四大核心項目進行量化評比。

「全球民主現況」報告 司法院不回應 藍白：院檢淪打手

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觀察站／朝野對立 國際視角給答案

瑞典國際智庫評比台灣司法獨立性降至「中段班」，而在國會監督效能上反而進步，這項報告與賴政府常常掛在嘴邊的國會擴權、毀憲亂政、藍白惡搞總預算等大大相反，形同大打賴政府一巴掌；這樣的結果也凸顯，在民主國家中，在野黨制衡行政權有存在必要性，民進黨政府動輒亂扣在野「擴權」的帽子，根本是反民主。

藍白：全球民主現況報告 打臉賴政府

瑞典斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布的「二○二六全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退後至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅十三國被列為進步，台灣名列其中。

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