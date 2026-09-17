觀察站／朝野對立 國際視角給答案

瑞典國際智庫評比台灣司法獨立性降至「中段班」，而在國會監督效能上反而進步，這項報告與賴政府常常掛在嘴邊的國會擴權、毀憲亂政、藍白惡搞總預算等大大相反，形同大打賴政府一巴掌；這樣的結果也凸顯，在民主國家中，在野黨制衡行政權有存在必要性，民進黨政府動輒亂扣在野「擴權」的帽子，根本是反民主。

瑞典國際智庫評比「國會監督效能」的衡量項目，包括立法調查權、問責官員、監督行政權等，全球近兩成國家都退步，反而台灣逆勢成長，此番評比與賴政府動輒扣在野黨「癱瘓政府、國會亂象」等言論，大大相左，也形成強烈對比。

回顧在野黨二○二四年推動國會改革，賦予立法院調查權時，綠營不惜發動青鳥包圍立院反制，更令人詫異的是，最後大法官竟然配合賴政府宣布國會改革相關法案違憲；但諷刺的是，在瑞典智庫報告裡，在野黨此舉反而被認定是展現國會監督效能，誰是誰非，「國際視角」已給出清楚答案。

行政院長卓榮泰自創「不副署權」八度否決了立法院法案，當國會行使預算審查權時，賴政府發動網路輿論戰霸凌提案立委、直指砍預算癱瘓施政等，企圖恫嚇在野黨立委，不讓在野黨刪任何一毛錢。

在民主國家中，立法權監督行政權天經地義，監督並非故意「找碴」，而是防止行政權獨大、確保納稅人的錢不被當權者濫用，但賴政府卻展現「綠能你不能」的傲慢姿態。如今國際智庫評比等於給賴政府一記當頭棒喝，賴政府若執意惡意批評在野監督，等同與民進黨一路走來所的主張的「民主、進步」價值理念相違背。