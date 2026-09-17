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藍白：全球民主現況報告 打臉賴政府

聯合報／ 編譯江昱蓁、記者林銘翰屈彥辰陳熙文/綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布的「二○二六全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退後至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅十三國被列為進步，台灣名列其中。

該報告的補充資料來源民主追蹤器，記錄台灣憲法法庭於二○二五年十二月駁回已在二○二四年生效的憲法訴訟法修正案，引發的爭議，包括該裁決僅由八名在任大法官中的五人做出，另三人拒絕，不但有爭議，也讓人擔心司法權過度擴張。

在野黨立委表示，立法權監督行政權天經地義，這份報告狠狠打臉賴政府。國民黨立院黨團書記長許宇甄指出，國際評比肯定台灣國會監督效能提升，展現國民黨嚴格把關法案與預算、抗衡賴清德政府行政獨裁的成果。民主重在權力制衡，國會監督效能躍升並非執政黨政績，這份評比戳破了民進黨抹黑在野「毀憲亂政」的話術，給傲慢執政者一記當頭棒喝。

國民黨立委賴士葆表示，賴政府行政權獨大，宛如「沒有立法權，只有行政權」，執政黨把在野黨監督妖魔化，國外看得更清楚，國際評比較為客觀。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，立法權監督行政權天經地義，賴政府屢屢抹黑正常的國會監督，動輒扣上「國會擴權」等帽子，這份報告肯定台灣國會監督效能進步，不僅狠狠打臉賴政府，更證實在野黨的強力監督確有必要。

民眾黨立委洪毓祥說，權力失去監督，才是民主真正的問題。未來行政院應該尊重立法院的監督，不能再用「不副署、不公布、不執行」的方式否決三讀通過的法案。民主不能只有選舉，更重要的是行政、立法與司法能夠遵守憲法體制，真正做到權力制衡。

民進黨立委鍾佳濱則說，國會擴權讓司法權受到抑制，進而造成憲法法庭癱瘓，出現這樣的報告結果，反倒是立法院占有多數的在野黨要知所警惕。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣司法獨立指標從「高表現」降為「中等表現」，當然必須嚴肅面對，政府該檢討的就檢討；國際報告是一面鏡子，政府該檢討的，不能迴避。重要的不是把責任推來推去，各憲政機關都把自己的責任做好。

此外，台灣在參與指標與芬蘭並列全球第七，與過去名次相同。民主追蹤器紀錄二○二五年六月發生的大罷免投票，雖然政治分析家認為罷免結果可能導致進一步的政治僵局，但罷免制度允許選民在選舉周期以外的時間追究立委責任，在參與指標加一分。

藍白 權力 國會

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