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鄭麗文：重返執政 我有100%把握

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
國民黨主席鄭麗文（左）昨應邀發表演講，三三會理事長林伯豐（右）陪同。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）昨應邀發表演講，三三會理事長林伯豐（右）陪同。記者林伯東／攝影

行政院八度不副署立法院三讀的法案，引發企業界關切。國民黨主席鄭麗文昨表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？就是二○二六年要贏，二○二八年更要贏」，國民黨才能矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

鄭麗文昨受三三企業交流會邀請，以「全球變局與台灣的選擇」為題發表演說指出，不只二○二八大選要贏，之後還有更巨大的挑戰，除了民進黨執政留下的爛攤子，還有兩岸關係；馬政府執政八年，兩岸獲得很多和平紅利，但政黨輪替後立刻歸零，甚至到現在兵凶戰危，所以她一直提倡要可持續、制度化。

有商界人士提問「國民黨內鬥內行、不團結」，鄭麗文說，她是民進黨出身，對抗民進黨對她而言不是最難的，國民黨從來最難的挑戰都是來自內部；面對這樣的局面，首先要確立遊戲規則，要讓黨員適應，國民黨不再是私相授受、和稀泥的政黨，要相信主席是超然的。

面對企業界人士，鄭麗文提到，今年選舉還有一張公投票，廢止非核家園、擴大提高核電的比率，希望凝聚最大、最高的全民共識，以後不要在核電的議題上繼續內耗，「我們要把火力統統斷掉，要核電全開」。

鄭麗文昨在國民黨中常會表示，目前選情穩定，僅少數縣市需克服挑戰；但也提醒，今年選情冷，投票率恐不高且青年投票率可能更低，面對民進黨基本盤，藍營絕不可抱持「少我一票沒差」的僥倖心態，必須全面動員基本盤衝高投票率。

鄭麗文說，國民黨要保守一點，若無大贏就不能當作贏，距選舉僅剩兩個多月，各區均不容大意，必須有高度危機意識並全力輔選；若選情差距小，更要嚴防民進黨在最後關頭使出壞招，黨內應預先做好應變。

她強調，唯有二○二六年勝選過關、二○二八年政黨輪替，才能讓司法回歸公正，終結國家機器濫用；逼近決戰點，須更加小心，全力以赴。

2026九合一選舉 鄭麗文 國民黨

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司法獨立退步 學者批 賴政府破壞院檢獨立

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「司法獨立」的部分，與美國雙雙降至中段班。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴清德總統執政下逐漸解體，司法、監察機能遭到削弱，包括檢察體系的獨立功能同樣遭到破壞。「台灣恐怕不只是中段班，應該是後段班。」

全球民主現況指數 如何產生？

總部設於瑞典斯德哥爾摩的政府間組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布「二○二六全球民主現況」。該報告蒐羅包括聯合國機構等廿三個資料庫的一五五項指標，涵蓋一七四個國家數據，並以代表性、權利、法治及參與四大核心項目進行量化評比。

「全球民主現況」報告 司法院不回應 藍白：院檢淪打手

國際智庫近期發布最新「全球民主現況」報告，台灣在司法獨立從「前段班」降至「中段班」。儘管報告中提及點名憲法法庭為扣分一大主因，司法院昨卻以司法行政不宜介入憲法法庭審判核心，且報告是指行政、立法對立影響司法，並未點名法院端的不妥之處等理由，表示不回應。

觀察站／朝野對立 國際視角給答案

瑞典國際智庫評比台灣司法獨立性降至「中段班」，而在國會監督效能上反而進步，這項報告與賴政府常常掛在嘴邊的國會擴權、毀憲亂政、藍白惡搞總預算等大大相反，形同大打賴政府一巴掌；這樣的結果也凸顯，在民主國家中，在野黨制衡行政權有存在必要性，民進黨政府動輒亂扣在野「擴權」的帽子，根本是反民主。

藍白：全球民主現況報告 打臉賴政府

瑞典斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）十五日公布的「二○二六全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退後至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅十三國被列為進步，台灣名列其中。

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