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台灣司法獨立評比下滑 民進黨團：不等於「司法姓賴」

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）公布「2026年全球民主現況」報告，結果顯示台灣「司法獨立」的指標退至「中段班」，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣司法獨立指標從「高表現」降為「中等表現」，當然必須嚴肅面對，政府該檢討的就檢討；但同樣必須把國際報告講完整，不能看到評等下降，就直接推論成「司法姓賴」或「司法工具化」。

莊瑞雄指出，IDEA本身並未具體說明台灣此次司法獨立評比下降的原因；但其評比參考的指標來源之一Freedom House，在最新台灣報告中確實指出，台灣「獨立司法」項目降分，與大法官任命的政治歧見造成長期缺額、憲法法庭欠缺法定人數，導致一年大部分時間無法正常運作有關。

莊瑞雄表示，這不是要把責任推給任何一方，而是要把制度上的責任講清楚。司法獨立涉及不同憲政機關，各自都有清楚的權責：行政部門必須依法行政、尊重司法獨立；總統依法提名大法官人選；立法院依法行使人事同意權；大法官則依憲法及法律獨立行使職權。哪一個環節出了問題，就應該回到各自的憲政權責檢視，而不是把所有問題簡化成一句「司法姓誰」。

他說，司法當然不能姓賴，也不能姓任何政黨，政府不能干預司法，國會也應讓憲政制度依照憲法正常運作；每一個憲政機關，都應該把自己該負的責任做好。

莊瑞雄表示，憲法法庭看起來離一般民眾很遠，其實就是人民面對國家權力時最後一道憲政救濟；無論行政權或立法權，只要可能逾越憲法界線，都必須有一套獨立而且能正常運作的司法制度加以制衡。

莊瑞雄強調，國際報告是一面鏡子，政府該檢討的，不能迴避；國會該負責的，也應該面對。真正重要的不是把責任推來推去，而是各憲政機關都把自己的責任做好，讓司法保持獨立、讓憲法法庭正常運作，讓每一個人民在權利受到侵害時，都能得到公平而有效的司法救濟。

司法 民進黨團 莊瑞雄

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