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歐洲議會通過決議肯定台灣韌性 外交部：持續貢獻全球

中央社／ 台北16日電
外交部。聯合報系資料照
外交部。聯合報系資料照

外交部今天表示，歐洲議會通過決議案肯定台灣的防衛韌性及資訊操弄的因應經驗。外交部長林佳龍對此表示歡迎，台灣將持續與理念相近夥伴深化交流合作，為印太及全球的和平、安全與繁榮做出更多貢獻。

外交部晚間發布新聞稿指出，歐洲議會於15日通過「歐洲民主之盾特別委員會調查結果與建議」決議案，肯定台灣的防衛韌性與科技實力，並呼籲深化與台灣等理念相近夥伴的合作。

外交部說明，該決議案肯定台灣是情勢感知（situational awareness）領域的重要夥伴，定期舉辦大規模民防與韌性演習，以提升因應中國日益加劇的灰色地帶攻勢，台灣全社會韌性（whole-of-society）的實踐經驗有助歐盟發展整備概念，協助提升歐洲民主之盾的整體效能。

決議案注意到台灣在高科技產業的領先地位，以及長期因應中國混合式攻擊與資訊操弄的豐富經驗，並呼籲歐盟與台灣、日本、韓國等東亞理念相近夥伴就反制外來資訊操弄與干預（FIMI）及海底電纜安全等議題進行定期交流與深化合作。

外交部表示，「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」於2025年7月首度亞洲之行即專程訪問台灣，由該委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau，另譯：蘿瓦索）率團晉見總統賴清德、外交部長林佳龍及相關部會，就強化社會韌性、反制外國資訊操弄與干預及混合威脅等議題深入交流。

外交部誠摯感謝歐洲議會對台灣民主韌性相關經驗的肯定與支持，台灣將持續與歐盟及其他理念相近夥伴深化交流合作，共同抵禦威權國家的資訊操弄與混合威脅，為印太及全球的和平、安全與繁榮做出更多貢獻。

外交部 歐洲議會 台灣 林佳龍 歐盟

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