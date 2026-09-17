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林佳龍喊台美共管中國 藍指「四不宜」

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導

對於外交部長林佳龍聲稱「台美要管理中國」，國民黨立委李彥秀昨表示，林佳龍此舉暴露政府對「川習二會」掌握不足的焦慮。民進黨立院黨團表示，林佳龍並非指台灣要去管轄中國，而是主張台美共同控管台海風險，確保區域和平不失控。

李彥秀直指林佳龍談話有「四個不宜」，看似將台美利益掛鉤，實則暴露民進黨政府對美中元首峰會的高度不安，深怕「上不了餐桌，卻上了菜單」。

李彥秀說，首先是「對象不宜」，若真溝通順暢，何須高調受訪向美國總統川普喊話，破壞台美互信。第二是「時間不宜」，美國正應對俄烏、中東情勢及期中選舉，台灣不應添亂成為麻煩製造者。第三是「內容不宜」，美中現追求「競爭有度、分歧可控」，「美台共管中國」脫離國際政治現實。第四是「判斷不宜」，川普多次強調台灣偷走晶片並揚言課徵高關稅，台灣利益無法直接等同美國利益。林佳龍談話凸顯政府對美中峰會資訊掌握匱乏所產生的焦慮。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，「台灣不可能去管理中國，外界誤解林佳龍本意」，台灣不願接受美中坐在談判桌上，決定台灣命運或將台灣當籌碼，台灣須有自身角色。林佳龍的真意是風險控管，由台美共同控管台海和平及風險，降低對台傷害。國民黨不滿反而顯示未站在台灣立場，真正問題是中國憑什麼管理台灣？

林佳龍 台美 李彥秀

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