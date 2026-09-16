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國際評台灣國會監督進步 賴士葆諷綠營每天想選舉、妖魔化監督

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照片

國際民主及選舉協助研究所（International IDEA）最新發布「2026全球民主現況」報告，全球19%國家面臨「國會監督效能」顯著退步，台灣則有所進步。國民黨立委賴士葆說，國際較為客觀，民進黨政府每天想著選舉，把監督都妖魔化。

根據最新發布「2026全球民主現況」報告，在「國會監督效能」指標上，全球僅13國進步，亞太地區包括台灣、斐濟、巴布亞紐幾內亞、塔吉克與泰國。

賴士葆說，國際評比看待我國國會監督是夠的，賴政府行政權獨大，把中華民國變成行政國，宛如「沒有立法權，只有行政權」；行政院長動輒不副署，外國對此也在犯嘀咕，全世界沒有民主國家如此，可見國外看得更清楚。

賴士葆說，執政黨以政治角度看在野黨監督，審議預算也被說毀憲亂政，國際較為客觀，民進黨政府每天想著選舉，把監督都妖魔化。

綠營 國會 賴士葆

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