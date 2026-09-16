台灣民主監督國際評比成長 許宇甄：不是總統選贏就可以全部說了算

針對國際民主及選舉協助研究所（International IDEA）最新發布「2026全球民主現況」報告，國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，報告顯示在全球近兩成（19%）國家面臨「國會監督效能」（Effective Parliament）顯著退步的逆境下，台灣卻成為亞太地區少數逆勢進步的亮點，位居國會監督功能實質增強之列。

許宇甄說，這項客觀的國際評比，充分展現中國國民黨作為國會最大黨及最大在野力量，在立法院堅守崗位、嚴格把關法案與預算的努力，成功築起堅實防線，抗衡賴清德政府行政權獨大、走向獨裁專斷的野心，更獲得國際社會高度認可。

許宇甄表示，International IDEA對「國會監督效能」的定義非常清楚，衡量項目包括在野黨的存在、國會實際質詢官員、立法調查，以及對行政權的監督與制約；核心就是檢視國會能否有效約束行政部門，要求政府向人民負責。過去兩年國民黨在國會嚴格審查預算、質詢行政官員、要求政府提出專案報告，並透過立法與國會程序監督行政部門。這些作為屢遭民進黨政府貼上「國會亂政」、「癱瘓政府」等政治標籤，但從國際民主評比的標準來看，在野黨能不能有效監督行政權，本來就是衡量民主制度是否健全的重要指標。

許宇甄進一步批，賴清德總統執政以來，種種施政作為已顯露濃厚的威權獨裁心態。行政部門屢屢對立法院三讀通過的民生與改革法案抱持敵意，不副署、不執行；甚至試圖將司法檢調與獨立機關工具化，作為整肅異己、轉移施政無能的政治側翼。

許宇甄說，同一份國際報告亦敲響警鐘，直指台灣在「司法獨立」指標上明顯受挫，跌出高表現區間，印證了執政黨侵蝕法治的負面效應已引起國際關注。試想，若非國民黨作為最大在野黨在國會第一線寸步不讓、全力阻擋濫權擴權，賴政府將行政權無限上綱的獨斷作風，恐早已徹底摧毀台灣數十年來累積的民主憲政根基。

許宇甄強調，民主政治的精髓在於「有效監督」與「權力制衡」，絕非任由行政權隻手遮天。國會監督效能的躍升，絕非民進黨政府的施政政績，而是全體國人託付國民黨在國會發揮實質制衡功能的具體成果。這份客觀公正的國際評比，狠狠戳破了民進黨長期抹黑在野監督、誣指國會「毀憲亂政」的政治話術，更是給傲慢執政者的一記當頭棒喝。

許宇甄重申，民主從來不是「總統選贏就可以全部說了算」。真正成熟的民主，是行政權愈強，國會監督就愈不能鬆懈。身為立法院最大在野黨，國民黨團絕不會有絲毫懈怠，未來將持續秉持最嚴格的標準盯緊行政院的一舉一動，嚴格把關人民納稅錢與國家前途。絕不容許賴政府以威權獨裁的姿態凌駕民意，國民黨團必定全力以赴，為全體國人守住台灣自由民主與憲政法治的最後一道防線。