鄭麗文出席三三會演講：謀求兩岸和平 國民黨責無旁貸

國民黨主席鄭麗文今出席「中華民國三三企業交流會」例會表示，現在對台灣是重要的歷史關鍵時刻，國民黨責無旁貸，也能帶領台灣走正確的路。台灣應該運用靈活的優勢主動出擊，若光圖自保，最後就會被逼到牆角，唯有主動出擊、改變棋局，才能將命運握在自己的手裡。

鄭麗文今以「全球變局與台灣的選擇」為題發表演講。她表示，台灣善於創造奇跡，可以扮演世界上沒人能取代的角色，但要先證明和平的選項存在，她與國際友人接觸過程中，理解大家對台海可能發生衝突的憂心，大家都想避免戰爭，但只有焦慮不能解決問題，能解決問題的鑰匙握在國民黨的手中。

鄭麗文指出，「九二共識」建立在中華民國憲法基礎上，對台灣而言沒有絲毫退讓與妥協，更不可能放棄或是犧牲臺灣現有的制度、生活方式與一切成就。「兩岸的對談與和平，並不像有人錯誤的描述是台灣一邊的妥協、投降、放棄」；因為對話與和平，才能真正確保台灣今天在中華民國憲法跟體制下完成的所有成就，在這基礎上進行兩岸全面關係的正常化跟交流。

鄭麗文強調，「九二共識」就是兩岸同屬一中，中華民國憲法就是一中憲法，「全世界有哪一個國家不接受一中政策，支持台灣獨立？一個都沒有」，她到北京與中共總書記習近平見面，絕對沒有所謂的條件與門票，而是在這個全世界共同接受的原則之上，展開兩岸的對話，尋求謀求兩岸的和平。

鄭麗文說，她樂見川習會透過對話溝通排除擦槍走火，美中之間有巨大的差異與競爭，但雙方仍必須對話尋求可能的合作。兩岸隔絕超出百年之久，自然有巨大的分歧，但要「尋求對話的基礎，而不是去找對抗的藉口，要去尋求交流的可能，而不是一再製造敵意仇恨，導致不可收拾的衝突。」

鄭麗文重申，和平的選項絕對符合美國及世界各國的利益。如今日本、南韓、大陸東南沿海、台灣、香港、新加坡等地區，是全世界最富庶、人才最豐沛、教育程度最高、科技最進步的地方，有沒有辦法轉換成和平繁榮之鏈？其中除了中國大陸、香港之外，全都是美國的盟邦，美國當然可以扮演關鍵領導的角色，讓這個區域成為全球經濟的引擎。

不過，鄭麗文也說，選舉沒有贏一切都是空談，馬英九執政八年兩岸關係很好，但政黨輪替後立刻煙消雲散，因此要能塑造永續的和平框架，就像ECFA一樣，民進黨執政也不取消，享受和平紅利後就不想再走回頭路。和平的紅利不是只有台灣，至少整個東亞都可以享受到，兩岸的和平跟穩定才會在國際社會的支持參與下，走得長長遠遠。