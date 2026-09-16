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德國議員：若烏克蘭戰敗將助長中國侵略 台灣須備戰

中央社／ 台北16日電

正在訪台的德國國會議員基塞維特今天指出，中國暗助俄羅斯入侵烏克蘭，若烏克蘭戰敗的代價是中國會有下個目標，台灣必須開始備戰，尤其是能大規模生產的軍備產業，並培養對抗認知作戰的能力。

德國代表狄嘉信說，有人認為不應把預算花在國防，「但若失去國家，想花錢都沒地方花了」。

德國在台協會今天舉行「戰爭、韌性以及烏克蘭給民主的教訓」國際研討會，由狄嘉信（Karsten Tietz）主持；歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、外交部歐洲司長黃鈞耀、立委陳冠廷、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表馬幕楊（Mariia Makarovych）等各界人士出席。

俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，狄嘉信致詞時表示，侵略戰爭絕對不能成功，這會讓更多獨裁者試圖滿足併吞鄰國的胃口，大國如中國認為國際海洋法管不到自己，就對鄰國菲律賓、日本、台灣多國領土有所宣稱。

狄嘉信說，「姑息主義只會助長侵略者氣焰」，以歷史為鑑，1938年納粹領導人希特勒稱給其蘇台德區就不侵略，英法簽署協議滿足希特勒胃口，但數月後，希特勒還是侵略捷克斯洛伐克。

狄嘉信反問，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）怎麼會滿足於部分烏克蘭領土，況且眾所皆知獨裁者不能因為簽署協議就被信任。烏克蘭給大家的教訓是必須在戰爭開始前就加強韌性；有人認為民主自由不重要，和平生活最重要，不應把國家預算花在國防，要花在民生、教育上，「但若失去國家，想花錢都沒地方花了」。

基塞維特（Roderich Kiesewetter）於專題演說表示，「俄烏戰爭會對大家的生活及台灣的未來造成直接影響」。俄羅斯有來自北韓、伊朗及中國的協力，而中國認為，只要戰爭時間拖長，西方支持與投資自然會減少；但中國低估自由的力量，也低估各國維持和平、自由以及自決的決心。

談及俄烏戰爭顯示的戰爭型態轉變，基塞維特指出，現代戰場已不是戰車、炮戰，而是充斥著各式無人機，前線可以深達50公里、長至25公里，只要移動就可能被鎖定；再者是混合戰法，包括運用國家恐怖主義、對挺烏國家展開政治宣傳；最後則是認知作戰，進一步削弱烏克蘭的自我防衛意志。

基塞維特強調，台灣深知烏克蘭若戰敗的代價是中國會有下一個目標，「因此我們不僅是要與烏克蘭站在一起，也要與台灣站在一起」。現在就需要備戰，需要科技、資源、資金、產業，而且是能大規模生產的產業，包括軍備產業；培養對抗認知作戰、混合戰法的能力，教育大眾識破虛假論述的方法。

基塞維特轉述，烏克蘭友人說到中國購買光纖，大廳內有3/4的光纖要給俄羅斯，1/4是給烏克蘭。基塞維特直言，中國與兩邊在「交易」（dealing）；台灣可進一步以比中國低的價格供應光纖、電池和天線給烏克蘭無人機，或成立合資公司與他國改善烏克蘭的供應鏈，烏克蘭選擇向中國進口是絕望之舉。

被問及這次來台目的，基塞維特說，過去常去中國訪問，但在2019年做出選擇，近年已是3度訪台，除了要對台灣以及印太區域有更深瞭解，也是要表達對台灣此獨立國家的支持。台灣社會要自行決定站在哪一邊，但相信這個國家已經做出決定，尤其是年輕一代。

烏克蘭 德國 議員

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