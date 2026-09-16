美方官員挺台灣參與太平洋島國論壇 林佳龍表示歡迎與肯定

外交部長林佳龍8月27日至9月3日赴帛琉參與「太平洋島國論壇」（PIF），美方官員在15日的記者會表態支持台灣持續參與PIF，林佳龍表示歡迎與肯定，期待後續透過強化與美國等夥伴在帛琉等第三國的具體合作，攜手回應太平洋地區的發展需求，展現提升區域韌性的共同決心。

美國國務院亞太局澳紐及太平洋島國事務副助卿莫瑞（Matt Murray）於美東時間9月15日出席國務院線上記者會說明美方今年出席PIF成果時，曾特別提及台灣與美國及其他理念相近國家合作確保每個PIF會員國均連接可信賴的海底電纜網路等努力，並於答詢時重申美國強勁支持台灣持續參與PIF，另也表達美方對中方在區域內包含圖謀施壓各國與台斷交、限縮與台雙邊關係及反對台灣參與PIF等惡意行動的反對與關切。

林佳龍指出，本次代表台灣率團出席PIF相關活動，並與我國太平洋友邦及理念相近國家代表廣泛交流、深化合作，再次彰顯我國科技實力及經濟外交新模式的具體成就，未來外交部也將持續透過「總合外交」整合政府跨部會、產業及民間資源，與美國及理念相近國家共同促進太平洋地區，乃至全球的和平、穩定與繁榮。