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參考韓國住宅政策經驗 民眾黨續推租賃專法修法

中央社／ 台北16日電

台灣民眾黨日前由立法院黨團總召陳清龍率團至韓國首爾交流。黨主席黃國昌今天表示，將把韓國經驗轉為修法及監督方向，持續推動交通罰鍰專款專用、租賃專法修法。

台灣民眾黨今天召開黨政聯繫會議，並在會後透過新聞稿表示，政策會執行長吳皇昇於會中針對訪韓交流專案提出專案報告，台灣民眾黨主席黃國昌回應表示，感謝交流團把韓國政策及有效解決問題的解方帶回台灣。

黃國昌指出，交通安全是這次考察一大重點，韓國道路交通事故死亡人數，從2010年的5505人降至2025年的2549人，15年間減少約54%，成功撕掉過去行人地獄標籤。

黃國昌表示，韓國推動「50-30」速限管理、執法教育及道路改善，逐步落實「以行人為中心」的步行權；首爾更依事故資料鎖定危險路段，由警察、市政府及道路專業單位跨部門擬定3至5年的改善與預算計畫，並將成效追蹤納入固定流程，以事故是否減少，檢驗道路改善是否真正有效。

黃國昌說，台灣民眾黨會把考察成果轉化為中央修法與監督地方的具體工作，除持續推動交通罰鍰專款專用，也將在地方推動追蹤危險路口改善進度、通學步道建置及高齡者穿越道路的號誌時間，要求政府明定改善期限、預算用途與實際成效。

社會住宅方面，黃國昌指出，韓國推動公共租賃住宅逾30年，直接興建戶數占全國住宅約6%、約125萬戶。婚育支持也融入住宅政策，例如首爾「未來之家」讓新婚家庭長期安心居住，生育後可延長租期，符合條件還享有優先購買權與購屋折扣。

黃國昌認為，增加社宅與保障租屋權益，必須同步推進。台灣民眾黨將在立法院持續推動租賃專法修法，借鏡韓國租期保障與續約租金漲幅限制，將租約保障、合理的租金調整規範納入制度，減少租客面臨突然漲租、被迫搬家的不安。並將持續整理考察成果，規劃成具體政策、推動入法。

修法 韓國 民眾黨

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