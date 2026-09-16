林佳龍拋「台美共管中國」 陳以信批一廂情願：先搞定賴總統訪美

外交部長林佳龍接受專訪，表示台美溝通良好，台美要「管理」中國。國民黨文傳會主委陳以信表示，林的「台美共管中國」說法是一廂情願，忽視美台利益並非完全等同，林應先安排賴清德總統過境訪美，而非份內事未成卻大言不慚，在兩岸中斷、「新兩國論」升高風險之際，遑論管理中國。

針對林佳龍的台美共管中國論，陳以信說，美國利益從來不會完全等同於台灣利益，不然的話川普不會在會晤習近平時大談台灣，且對台軍售也不會成為美中峰會的談判籌碼，這是嚴重違反當年雷根政府的六項保證。林佳龍要假設台灣可跟美國共管中國大陸，這種想法一廂情願，也違反目前美國利益為主的假設。

陳以信指出，林佳龍不要忘了自己是外交部長，當務之急應該是先安排賴清德總統能過境訪問美國本土，這才是份內之事。

陳以信批，林佳龍今天大言不慚，份內事情做不到、做不好，還侈言要來共管中國大陸。現在兩岸關係屬於最糟糕的階段，兩岸關係中斷，全無政治互信，賴清德又屢以「新兩國論」來升高兩岸、台海的風險，讓台海戰雲密布，在這種情況下，林佳龍又憑什麼說要來管理中國大陸？