今年度總預算將送抵 卓榮泰：力拚讓國家進步更快

立法院預計這週將今年度總預算送至行政院，行政院長卓榮泰今天表示，政府有了預算的支持，就會在預算結構底下好好發揮，讓國家進步腳步更快，謝謝立法院。

立法院8月14日完成115年度總預算三讀，但迄今仍未送至行政院。立法院今天說，上會期8月通過法案眾多，立法院長韓國瑜日前曾宣告，必須給議事人員充足時間校對，而目前總預算的整理校對將近完成，總共7大冊預計這週內送出。

卓榮泰今天參觀2026台北國際塑橡膠工業展前受訪表示，預算早點確定，政府就能早點啟動對國內產業的協助以及給予民眾的福利，後續有了預算的支持，政府會在預算結構底下好好發揮，讓國家進步腳步更快，謝謝立法院。

行政院會日前已通過今年度追加預算案，歲出規模新台幣6076.3億元，用於穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防、啟動兒少成長津貼6個面向。國防追加預算部分，包含提升防衛作戰能力的武器購製、戰鬥部隊加給需求共新台幣1457億元等。