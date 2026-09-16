稅收超徵…國民黨常委喊加碼普發1萬 拚與政府合計領2萬

國民黨今下午舉行中常會，文傳會主委陳以信轉述，有常委建議因今年超徵稅收高，國民黨立院黨團將今年普發現金1萬元的提案，於新會期抽出逕付二讀，直接進行表決，加上政府普發現金1萬元，相加就有2萬元。

賴清德總統日前宣布，政府將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，於明年度中央政府總預算增列2357億元，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

陳以信說，中常會中，有人提到新的會期將要開始，新的會期當中，希望國民黨團發揮更強大的戰力，尤其是針對目前追加預算的部分。在今年超徵稅收相當高，所以有常委建議黨團要直接將今年能普發現金的提案，抽出逕付二讀，直接進行表決。

陳以信表示，如果黨團能這麼做，今年就可先發現金1萬元，加上明年政府已規畫要用總預算方式再發1萬元，相加就有2萬元。所以中常委建議國民黨團要往這地方規畫，在新會期儘早提出。