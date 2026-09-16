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台灣司法獨立評比下跌至「中段班」 白委：賴政府執政丟臉丟到國外去

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部今天舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（圖）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影
勞動部今天舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（圖）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影

國際智庫昨天發布最新「全球民主現況」報告，台灣在司法獨立部分則與美國雙雙降至「中段班」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，賴清德總統執政以來，司法工具化的傾向愈來愈明顯，如今連國際報告都認證司法獨立從「前段班」跌到「中段班」，真的是丟臉丟到國外去。

總部位在瑞典斯德哥爾摩的監察機構「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）昨天公布「2026年全球民主現況」報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。報告顯示，調查涵蓋的國家在「司法獨立」方面，台灣與阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家評比出現下滑，而台灣與美國也從「前段班」跌至「中段班」。

陳清龍受訪時表示，賴政府執政以來，司法工具化的傾向愈來愈明顯。司法淪為掌權者整肅異己的工具，「看顏色辦案，配合媒體未審先判，破壞偵查不公開原則，正是摧毀民主政治的根基」，如今國際報告也認證台灣司法獨立從「前段班」跌到「中段班」，真的是丟臉丟到國外去。

「台灣的司法，到底怎麼了？」民眾黨也在臉書發文指出，根據國際智庫最新「全球民主現況」報告，台灣在「公民參與」與芬蘭並列全球第7，排名與去年相同；另外在「國會監督效能」也名列全球少數出現進步的國家，然而在「司法獨立」卻大開倒車，不僅與印度、阿根廷、奈及利亞及比利時等國同等級，更和美國一起從「前段班」跌至「中段班」。

民眾黨說，看到這樣的結果，網友也忍不住吐槽「被民進黨一手掌控的司法，淪為國際大笑話」、「感謝民進黨讓國際認證台灣」，回頭看看這幾年的司法爭議，包括「只要敢辦民眾黨前主席柯文哲通通升官」、「行政院長不副署、不公布、不執行」、「民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億，只要關12天」等，也難怪人民會對「司法獨立」圈起來打一個問號。

民眾黨表示，民進黨最愛把「民主」、「司法改革」掛在嘴邊，然而過去執政10年以來，台灣社會充斥著「黨、檢、 媒」三位一體的亂象，人民看到的不是民主進步，而是對司法信賴的崩解，國際評比已經亮出警訊，人民的疑問也全都擺在眼前，台灣的司法到底怎麼了，民進黨要回答嗎？

司法 賴政府 智庫

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