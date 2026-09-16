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立院本周送出今年總預算案 卓榮泰盼及早啟動產業協助與人民福利
立法院完成115年度總預算三讀至今一個月，預計本周送出。行政院長卓榮泰今日表達感謝，稱預算早點確定，就早點啟動，產業協助與人民福利一旦有預算支持，政府就能好好發揮，讓國家進步腳步更快。
立法院完成115年度總預算三讀卻仍未送出，引發討論，昨日卓揆稱行政院「癡癡地等」，民進黨團要求加速，國民黨立委則酸，綠營明知事實卻睜眼說瞎話、誤導人民。立法院解釋，朝野協商當時決定29日開議送出立院即可，仍在校對中，立法院今日再表示，整理校對將近完成，本周內送出。
卓榮泰今日參觀2026台北國際塑橡膠工業展時受訪指出，預算早點確定就早點啟動，產業協助與人民各項福利一旦有預算支持，政府就能在預算結構下好好發揮，讓國家進步的腳步能夠更快，謝謝立法院。
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