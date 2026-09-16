立法院9/19開放參觀 集章前600名還可換好禮

立法院今天表示，9月19日全國古蹟日上午9時至下午5時，立法院台北、台中院區將同步開放民眾參觀，且台北院區完成參觀集章前600人，還可兌換限量立法院精美紀念品。

2026全國古蹟日將於9月19日登場，立法院今天發布新聞稿表示，當天入院參觀民眾，將簡單查驗附有照片的個人身分證明文件，如身分證、健保卡或駕照等，經入口服務台安檢後即可入內參觀。

為了分散人流，立法院表示，今年台北院區改由濟南路群賢樓進入、大門離開。且大門出口將提供立法院拍照手拿板、正、副院長互動拍照打卡區，及數位互動拍照設施供民眾合影留念；並可在紀念品中心選購具國會意象紀念商品及台灣各地文創商品，讓參訪民眾有更豐富多元的新體驗。

此外，立法院表示，台北院區的康園餐廳19日亦正常營業，除二樓用餐區外，一樓將提供飲料、輕食等餐點，讓參觀民眾在探索立法院歷史建築與人文風貌之餘，也可品嘗國會專屬美味菜色。

至台北院區參觀、並且完成集章的前600名民眾，立法院表示，還可兌換2款限量國旗方巾、鑰匙圈等立法院精美紀念品。邀請民眾利用週末假期，一同感受歷史建築與國會文化交織的獨特魅力。

對於親子共遊，立法院規劃「蝶古巴特筆筒親子手作活動」，以議場為主題，融入梅花及台灣黑熊等台灣特色元素，透過拼貼創作打造獨具特色的立法院主題筆筒。活動名額300人，於當日現場發放號碼牌報名參加，額滿為止，完成作品即可帶回留作專屬紀念。