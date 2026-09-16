鄭麗文：國民黨領先的縣市不能大意 沒大贏不能當作贏

國民黨主席鄭麗文今日在中常會致詞表示，今年選情冷且進入白熱化，呼籲藍營杜絕僥倖心態、全面動員基本盤，在領先、五五波及緊追選區皆不可大意，防範對手出奧步，力拚2026過關以促成2028政黨輪替。此外，推動「重啟核電」公投投同意票，以解能源危機。

鄭麗文說，下周三行動中常會將移到南投舉辦，也感謝大家對彰化的關心。日前她參加苗栗縣長鍾東錦競選總部成立大會，感謝竹竹苗連線，成就台灣的大矽谷。

鄭麗文表示，目前國民黨選情穩定，有2、3個縣市有挑戰要克服，目前工作推動順利。今年選情冷，投票率可能不高，年輕選票的投票率尤其可能會較低。在這樣的情況下，基本盤全面動員還有高投票率重要，在國民黨領先的縣市，不能大意。

鄭麗文指出，如果投票率低，民進黨支持者很可能不管怎麼樣都會出來投，藍營絕對不能大意，絕不能有「少我這票也沒有關係」心態，不可以有僥倖的心理，一定要全力動員，她也拜託中常委，中常委有各種不同層面的人脈。

鄭麗文表示，有些雖然領先，但差距不大，國民黨總是要較保守一點，如果沒有大贏就不能當作贏，在差距較小、微幅領先的選區，更要有高度的危機意識，千萬不能夠大意；五五波的選區，整合工作進行當中，未來時間還夠，但既然已是拉鋸戰，就更加不能夠大意。

鄭麗文表示，微幅落後、緊追的選區，多半不是國民黨執政的選區。本來是國民黨執政的選區，大概9成不是微幅領先，不然就是五五波。所以追趕或差距非常接近的非國民黨執政的選區，也希望大家能全力輔選，因現在時間只剩下短短兩個多月。

鄭麗文直言，擔心選舉如果差距小，如果民進黨又憋大招、憋壞招，留到最後一周殺個措手不及，一定要事先打好預防針，做好心理建設，做好準備及所有的危機應變處理，絕對不可以因為選幅拉近，因奇怪的新聞或動作來影響選情，經過這麼多年的選舉，選民變得較聰明，也都知道選前奇奇怪怪的新聞，要如何能夠不被影響。

鄭麗文表示，民進黨下手是不會手軟的，清清白白、正正當當，還是會找麻煩，但也不能因為這樣而自己綁手綁腳，連自己支持者也有寒蟬效應，希望大家能夠全力以赴。2026年過關後，2028年如果能夠政黨輪替，能夠真正讓司法回歸公正，不再被國家機器打壓、追殺，且也不會濫用國家機器的資源來幫助民進黨選舉。已逼近勝利的決戰點，更加要全力以赴，更加小心。

鄭麗文說，文傳會趕工，文宣也會出來，還有公投，就是廢止非核家園，提高核電比例。全台灣產業界苦不堪言，民進黨執政後年年透過各種方式諫言總統、催促民進黨政府，去年核電廠全部熄燈，陷台灣於嚴重能源安全問題，台灣缺電已是全世界都知道的重大政策偏差。

鄭麗文表示，連賴清德總統都承認須重啟核三，但以其幅度、速度，仍舊無法滿足產業跟人民的需求，若要在AI時代，台灣仍舊能夠有獨特產業競爭力，沒有核電就絕無可能，黃仁勳、台積電、各工商大佬、製造業已講過太多次，希望民進黨不要說一套做一套。非核家園害慘台灣，浪費了這麼多的時間、金錢跟電力，光是停掉核四，就損失了幾千億。

鄭麗文指出，重啟核三，民進黨仍有很多暗潮洶湧，希望透過這次公投，凝聚最新民意，鞏固台灣電力的需求。全台灣高度共識，一致支持發展核電，政府不要再綁手綁腳，不要再被意識形態捆綁，沒有時間蹉跎，必須早日重啟核電，甚至未來新的核電技術，都要開始布局、引進，否則在AI時代競爭力畫大餅全都是空談，那是極端不負責任的政府才會做的事情。

鄭麗文最後提醒，公投請投同意，同意全面重啟核電，提高核電在台灣的發電比例。