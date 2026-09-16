美國務院副助卿挺台參與太平洋島國論壇 林佳龍肯定

美國國務院副助卿莫瑞於記者會表示，美國強烈支持台灣持續參與「太平洋島國論壇」，並關切中國在太平洋區域的惡意行動。外交部今天表示，外交部長林佳龍對此表達肯定，並期望攜手回應太平洋地區的發展需求，展現提升區域韌性的共同決心。

美國國務院亞太局澳紐及太平洋島國事務副助卿莫瑞（Matt Murray）於美東時間15日出席國務院線上記者會，說明美方今年出席「太平洋島國論壇」（PIF）成果，特別提及台灣與美國及其他理念相近國家合作確保每個PIF會員國均連接可信賴的海底電纜網路等努力。

媒體詢問，美方是否將持續支持並確保台灣出席PIF。莫瑞表示，美國強烈支持台灣持續參與PIF，台灣自1992年起即成為PIF發展夥伴。美方視台灣為可靠、理念相近及民主之夥伴，台灣對太平洋區域繁榮及經濟發展貢獻良多，也注意到台灣外交部長在帛琉期間行程豐富。美國鼓勵PIF持續依循既成前例。

對於中國在區域內的角色，莫瑞指出，美方關切中國在太平洋區域的惡意行動，也關切中國在PIF對台灣的行為。美方持續反對中國圖謀施壓各國與台斷交、降等與台雙邊關係及反對台灣參與PIF。台灣以發展夥伴身分出席PIF已行之有年。

外交部下午回覆中央社記者提問表示，林佳龍對美國國務院重申支持台灣的堅定立場，再次表達歡迎與肯定，也期待後續透過強化與美國等夥伴在帛琉等第三國的具體合作，攜手回應太平洋地區的發展需求，展現提升區域韌性的共同決心。

林佳龍指出，這次代表台灣率團出席PIF相關活動，並與太平洋友邦及理念相近國家代表廣泛交流、深化合作，再次彰顯台灣科技實力及經濟外交新模式的具體成就，未來外交部也將持續透過「總合外交」整合政府跨部會、產業及民間資源，與美國及理念相近國家共同促進太平洋地區，乃至全球的和平、穩定與繁榮。