快訊

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

社工陳尚潔判刑2年！二審首開庭場面混亂 剴剴戰士齊吼重判

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務院副助卿挺台參與太平洋島國論壇 林佳龍肯定

中央社／ 台北16日電

美國國務院副助卿莫瑞於記者會表示，美國強烈支持台灣持續參與「太平洋島國論壇」，並關切中國在太平洋區域的惡意行動。外交部今天表示，外交部長林佳龍對此表達肯定，並期望攜手回應太平洋地區的發展需求，展現提升區域韌性的共同決心。

美國國務院亞太局澳紐及太平洋島國事務副助卿莫瑞（Matt Murray）於美東時間15日出席國務院線上記者會，說明美方今年出席「太平洋島國論壇」（PIF）成果，特別提及台灣與美國及其他理念相近國家合作確保每個PIF會員國均連接可信賴的海底電纜網路等努力。

媒體詢問，美方是否將持續支持並確保台灣出席PIF。莫瑞表示，美國強烈支持台灣持續參與PIF，台灣自1992年起即成為PIF發展夥伴。美方視台灣為可靠、理念相近及民主之夥伴，台灣對太平洋區域繁榮及經濟發展貢獻良多，也注意到台灣外交部長在帛琉期間行程豐富。美國鼓勵PIF持續依循既成前例。

對於中國在區域內的角色，莫瑞指出，美方關切中國在太平洋區域的惡意行動，也關切中國在PIF對台灣的行為。美方持續反對中國圖謀施壓各國與台斷交、降等與台雙邊關係及反對台灣參與PIF。台灣以發展夥伴身分出席PIF已行之有年。

外交部下午回覆中央社記者提問表示，林佳龍對美國國務院重申支持台灣的堅定立場，再次表達歡迎與肯定，也期待後續透過強化與美國等夥伴在帛琉等第三國的具體合作，攜手回應太平洋地區的發展需求，展現提升區域韌性的共同決心。

林佳龍指出，這次代表台灣率團出席PIF相關活動，並與太平洋友邦及理念相近國家代表廣泛交流、深化合作，再次彰顯台灣科技實力及經濟外交新模式的具體成就，未來外交部也將持續透過「總合外交」整合政府跨部會、產業及民間資源，與美國及理念相近國家共同促進太平洋地區，乃至全球的和平、穩定與繁榮。

美國務院 太平洋島國論壇 林佳龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍接見宏都拉斯議員 秉持務實開放態度開展關係

吐瓦魯外長訪台 林佳龍：欣見台吐如家人般相互扶持

蕭副總統訪義 美國務院：台灣和各國關係帶來益處

林佳龍接見義大利議員訪團 盼深化台義經貿科技及能源合作

相關新聞

【重磅快評】需款孔急怪韓國瑜 忘了卓揆「素行不良」？

已三讀通過的中央政府總預算案餘波盪漾？由於總預算案尚未送至行政院，閣揆卓榮泰表示「還在痴痴地等」，藍委回擊上月朝野協商本月底送出即可，目前還在校對，綠營睜眼說瞎話、誤導人民；卓榮泰連凍結的預算都敢花，蓄意擱置動支公文，還不讓立法院花點時間整理總預算案，到底憑什麼敢這樣吃定立法院？

白委駁總預算遲未函送390萬人補助卡關 反嗆綠委拿弱勢群體當肉盾

今年度中央政府總預算三讀至今超個一個月，立法院仍未函送行政院及咨請總統公布生效。民眾黨立委洪毓祥今天表示，立法院長韓國瑜早已裁示9月29日開議後函送，民進黨團顯然是「今天同意明天就失憶」，完全不尊重議事人員所需時間，請問這和慣老闆有何差異。

鄭麗文：國民黨領先的縣市不能大意 沒大贏不能當作贏

國民黨主席鄭麗文今日在中常會致詞表示，今年選情冷且進入白熱化，呼籲藍營杜絕僥倖心態、全面動員基本盤，在領先、五五波及緊追選區皆不可大意，防範對手出奧步，力拚2026過關以促成2028政黨輪替。此外，推動「重啟核電」公投投同意票，以解能源危機。

鄭麗文：對抗民進黨不是最難的 國民黨的挑戰都來自內部

國民黨主席鄭麗文今受三三企業交流會邀請發表專題演說。對於行政院八度不副署立法院通過的法案，引發企業界關切，鄭麗文表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？很簡單，就是2026年贏了以後，2028年更要贏」，國民黨才有辦法矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

柯文哲：在野大聯盟我2014年就用過

新任國史館館長陳翠蓮日前上任致詞談及「黨外大聯盟」，相關說法引發政壇討論。正在嘉義輔選的民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台灣目前主要政治活動仍由政黨發動，「黨外大聯盟」這個名稱現階段並不適用；若是「在野大聯盟」，他2014年參選台北市長時就已使用過。

國際智庫評比台灣司法獨立跌至中段班 學者批：應是後段班

根據國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第七，然而，在「司法獨立」的部分，與美國雙雙降至中段班，和印度、奈及利亞等四國同等級。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，台灣恐怕不只是中段班，應該是後段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。