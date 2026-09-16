日本國民民主黨議員團訪台 林佳龍籲續推台日FTA

國民黨主席鄭麗文今受三三企業交流會邀請發表專題演說。對於行政院八度不副署立法院通過的法案，引發企業界關切，鄭麗文表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？很簡單，就是2026年贏了以後，2028年更要贏」，國民黨才有辦法矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

2026-09-16 14:36