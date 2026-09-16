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日本國民民主黨議員團訪台 林佳龍籲續推台日FTA

中央社／ 台北16日電

日本國民民主黨選舉對策委員長、眾議員村岡敏英率團訪台，外交部長林佳龍感謝該黨多次重申台海和平穩定的重要性，並籲請來訪議員持續協助推動台日洽簽自由貿易協定（FTA）。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍15日接見日本國民民主黨選舉對策委員長村岡敏英一行。訪團由村岡敏英率領，成員包括眾議員許斐亮太郎、臼木秀剛及野村美穗，雙方就台日關係、印太區域情勢及深化雙邊合作等議題交換意見。

林佳龍表示，村岡敏英率團訪台展現國民民主黨對台灣及台日關係的高度重視，感謝該黨多次重申台海和平穩定的重要性。國民民主黨近年在日本政壇扮演日益重要角色，期盼未來持續深化雙方各項交流與合作。

林佳龍說，台日同處印太第一島鏈，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，更應攜手合作，尤其台日雙方共同面臨中國網路攻擊與認知作戰等灰色地帶侵擾，應加強相關安全合作與經驗分享。

林佳龍提到，在經貿方面，台日長期維持良好互動，人員與經貿往來十分密切，籲請來訪議員持續協助推動台日洽簽FTA，並支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），進一步深化台日經貿夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

村岡敏英指出，台日雙方人員往來頻繁、彼此情感深厚，每當日本遭逢天災地震，台灣總是第一時間伸出援手。國民民主黨高度重視台海和平穩定，並清楚認知台灣安全與日本安全息息相關，未來將持續敦促日本政府進一步深化台日合作關係，攜手守護印太地區的和平與穩定。

外交部說明，村岡敏英一行訪台期間除拜會外交部，並將拜會國家安全會議、臺灣日本關係協會、農業部、三三會等，就台日經貿合作及區域情勢等議題交換意見。

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