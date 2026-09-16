鄭麗文：對抗民進黨不是最難的 國民黨的挑戰都來自內部

國民黨主席鄭麗文今受三三企業交流會邀請發表專題演說。對於行政院八度不副署立法院通過的法案，引發企業界關切，鄭麗文表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？很簡單，就是2026年贏了以後，2028年更要贏」，國民黨才有辦法矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

鄭麗文今以「全球變局與台灣的選擇」為題發表演說。在提問環節，有企業界質疑如何解決國民黨內鬥內行、不團結的問題？鄭麗文說，她是民進黨出身，所以對抗民進黨對她而言不是最難的，國民黨從來挑戰最難的都是來自內部，從國民黨創立至今一直如此，早已不是新鮮事。

鄭麗文說，即便是李登輝當時如日中天、馬英九人氣爆表的時刻，國民黨從來不是一個沒有雜音、沒有人扯後腿的政黨。所以她不是抱著天真的幻想或期待來的。面對這樣的局面，首先要確立的是遊戲規則，國民黨不再是私相授受、暗渡陳倉、和稀泥、宮廷政治的政黨，這需要時間讓黨員適應，相信黨主席是超然的

鄭麗文說，即便如此還是會有人不服，也不可能所有人都願意為大局共體時艱，她總是嘗試用最大的包容、最高的智慧去化解一切。過去一個月很多風風雨雨，所有問題黨中央都有一定的掌握，並積極努力處理中。套一句民眾黨前主席柯文哲說的，有時候無聲勝有聲，一切的努力，知道、參與的人都看在眼裡；這些年民進黨的倒行逆施，基層幹部絕大多數還是團結的、以大局為重。

對於年底選舉，鄭麗文認為，選情還是相當審慎樂觀，但許多縣市微幅領先，五五波的局面，讓他們必須小心應對，畢竟距離投票還有兩個多月的時間。也因為選情特別冷，可能要面對投票率比較低、年輕人不出來投票的格局，如何提高藍營支持者的投票率，也是一大考驗。

鄭麗文說，她有信心可以克服難關與挑戰，還是希望國民黨2026年能夠維持戰況跟格局，更重要的是2028年能一舉成功、政黨輪替。如果問她2028年國民黨重返執政有多少把握，「我有百分之百的把握」。