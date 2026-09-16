【重磅快評】台灣利益就是美國利益 林佳龍說那齣天方夜譚？

有時候，展現一種唬人的架勢，是一場騙局得以演下去的有效辦法。

就譬如，林佳龍竟斗膽聲稱，台美要共管中國。他並說，我們支持美國穩定對中關係，但這與傷害台灣利益與否無關，因為「台灣利益就是美國利益」。

美國《大西洋》月刊幾天前才登了一篇題為「台灣會就此放棄嗎？」的長篇報導，其中一個重要觀察就是，臺灣社會正在經歷一場深刻的安全認知轉變。曾經普遍的信念——「美國一定會來」，如今正逐漸被質疑。

姑不論文章作者有關「台灣恐無抵抗中國意志，可能被不費吹灰之力被拿下」的論斷，究竟是否過於誇張、驚悚，但台灣對美國協防台灣的信心早已跌至谷底，則是普遍承認的看法。

在這個已經成為台灣社會廣泛認知的前提底下，林佳龍卻說，「台美要去管理中國」，還說，「台灣利益就是美國利益」。光就後面這一句，恐怕就連最沒有地緣常識的青鳥，也知道他是在唬爛，是在故意糊弄老百姓。

只能說，林佳龍也是無奈中的無奈，因為不吹下去，整套民主陣營對抗專制擴張的鏈條都會斷掉，台灣是民主防線最前線的敘事也難以為繼。於是他只好撒下彌天大謊，說台美要共管中國，說兩家利益與共。把台美關係說得好像是同穿一條褲子長大一樣，才能勉強把那條邏輯鏈的破綻遮掩起來。

但這在清醒的人的耳裡，這些話就別說是荒謬絕倫了，至少也是天方夜譚。

就別說台灣利益並不等同於美國利益，台灣甚至連美國的核心利益都不算。美國昆西研究所的高級研究員史文(Michael D. Swaine)去年9月在昆西研究所網站上刊載了一篇報告，標題就是「台灣：美國的一個重要但非核心的利益」（Taiwan: An Important but Non-Vital U.S. Interest）。

該文認為，台灣是美國的重要利益，但並非核心利益。美國沒有理由為了捍衛台灣而與中國開戰；它認為，美國與中國之間的直接戰爭將是災難性的，將對全球經濟造成巨大破壞，不但恐導致美國遭受重大軍事損失，還可能引發核衝突升級。

史文承認，台灣的高科技實力確實不容小覷，其生產的尖端半導體佔全球總量的60%。但他卻指出，在美國和其他西方國家複製這種生產能力，遠比為了台灣問題與中國開戰划算。這意思就是，像台積電這種高階晶圓的製造能力是可以複製的，完全不必為了這一技術，冒著可能升高為核戰爭的風險，與中國展開一場涉及美國存亡的對抗。

史文的觀點並不是孤例或極少數，類似主張可能正在形成主流。

今年3月，布魯金斯學會發表一篇「置身事外的策略：調整美國對台灣的支持」的報告。該文認為，中國的大規模軍事擴張已使兩岸軍力對比向北京傾斜，大幅提高美國介入的成本與風險。一場圍繞台灣的戰爭將代價高昂、傷亡慘重，並「存在核戰升級的風險」。

該文一樣闡明，「由於台灣並非美國的核心利益所在」，維持目前對台投入水準為美國帶來的經濟和軍事負擔遠超過其戰略利益。該文主張，美國應以「明確的不干涉政策」取代戰略上的模糊態度，調整其區域態勢和參與方式，以維護美國的核心利益。

這一任的川普政府實地上就是循著這條思路，正在試圖降低台灣在美國戰略利益上地位。這個月初，《國家利益》雜誌一篇由哈德遜研究所兩位研究員共同撰寫的文章即認為，川普政府可能正在逐步瓦解其第一任期建立的安全架構。美國似正在將其重心從印太地區移開，甚至可能已放棄了遏制中國的想法。

從這些文章都可以嗅出台灣正在失去美國的垂愛、而美國也將台灣視為它被拖入核戰爭風險源頭的濃重訊號。而林佳龍卻在這時厚著臉皮說，「台灣利益就是美國利益」，這算是吹牛都不必打草稿了。

問題在於，這種滿嘴跑火車、鼓起如簧之舌到處瞎扯淡的伎倆，就能保住民進黨的千秋江山嗎？民眾可能一時被蠱惑，可能被1450恐嚇、催眠，但他們驚醒的速度可能會遠超民進黨的想像，因為現實會逼著所有人甦醒。

林佳龍現在吹的牛皮就已經夠讓人捧腹了，但人民恐怕還會看到民進黨謊言撐破時，更令他們噴飯的場景。