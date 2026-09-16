柯文哲：在野大聯盟我2014年就用過

新任國史館館長陳翠蓮日前上任致詞談及「黨外大聯盟」，相關說法引發政壇討論。正在嘉義輔選的民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台灣目前主要政治活動仍由政黨發動，「黨外大聯盟」這個名稱現階段並不適用；若是「在野大聯盟」，他2014年參選台北市長時就已使用過。

柯文哲表示，這幾天忙著在嘉義輔選，沒有完全弄清楚相關爭議，一開始還反問陳翠蓮講的是「黨外大聯盟」還是「在野大聯盟」。得知是「黨外大聯盟」後，他說，台灣目前已有政黨政治，主要政治活動仍由政黨發動，因此「黨外大聯盟」這個名稱現階段並不適用。

柯文哲說，民進黨執政後，一個比較大的變化是過去NGO、NPO等非政府、非營利組織的活動能力明顯下降，目前台灣主要政治活動仍以政黨為主。如果講的是「在野大聯盟」，2014年他參選台北市長時就已經使用過。

柯文哲也說，現在台灣比較有趣的是「執政黨監督在野黨，這比較奇怪而已」，其他部分因沒有完全弄清楚，不多作評論。

另一方面，嘉義市長選戰也爆出電話民調爭議。民眾黨候選人張啓楷競選辦公室今天表示，近日接獲支持者反映，坊間疑似出現內容扭曲的電話民調，並公布一段民調錄音，質疑內容出現錯誤引導及吹捧特定候選人的情形。

張啓楷表示，從這段錄音內容來看，質疑有人「假民調之名，行扭曲抹黑之實」。他說，嘉義市長選戰已進入最後拉鋸階段，各候選人應提出具體政見，停止耳語及風向操作，讓選舉回歸政策與政見討論。