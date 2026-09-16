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林佳龍證實將在宿霧設辦事處 藍質疑台菲協商時間點
外交部長林佳龍證實將在菲律賓宿霧設辦事處。國民黨文傳會主委陳以信今天質疑，台菲何時開始協商宿霧設處，日菲討論台灣東部海域劃界及菲方處理黃岩島領海基線期間，雙方是否正在協商設處，外交部的主權立場是否受到設處協商影響。
林佳龍15日接受媒體專訪，證實宿霧設處「在進行中」，期望能藉此促進打造台菲經濟走廊。
國民黨發出新聞稿，陳以信指出，設駐外館處涉及兩國重要外交協商，理應由雙方政府在適當時機、正式場合共同或協調宣布。林佳龍卻逕自在廣播節目公開尚在進行中的外交事項，不僅場合不當、有失外交專業，更可能造成菲方困擾。外交不是個人秀，重大外交訊息，不應成為部長搶先曝光政績的工具。
陳以信也提及，今年日菲啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，相關區域與中華民國東部外海EEZ「高度重疊」。其後菲律賓又針對中華民國南海固有領土的黃岩島及周邊海域，公布領海基線。這些事件都涉及中華民國海洋權益，但外交部對菲方的公開立場與交涉強度，卻都過於軟弱。
陳以信質疑，如今林佳龍證實宿霧設處早已進入實質籌備，民眾有權知道，台菲何時開始協商宿霧設處，日菲討論台灣東部海域劃界及菲方處理黃岩島領海基線期間，雙方是否正在協商設處，外交部的主權立場是否受到設處協商影響。
陳以信強調，國民黨支持台菲關係深化，也樂見政府增加海外服務據點，但任何外交成果都不能以國家主權與海洋權益為代價。林佳龍既然公開證實宿霧設處，就應完整向民眾說明相關協商，澄清政府是否曾因宿霧設處而在其他重大海權議題上影響立場。
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