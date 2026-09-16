國際智庫評比台灣司法獨立跌至中段班 學者批：應是後段班

根據國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第七，然而，在「司法獨立」的部分，與美國雙雙降至中段班，和印度、奈及利亞等四國同等級。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，台灣恐怕不只是中段班，應該是後段班。

針對台灣在司法獨立部分與美國雙雙降至中段班，林騰鷂分析，首先，最高檢察署檢察總長邢泰釗任期屆滿後，總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任，卻因歷練不足及政檢兩棲等爭議遭立法院否決；此外，賴清德總統提名的大法官人事案，因為兩次提名的人選都有所偏頗，也遭立法院否決，導致憲法法庭停擺。

林騰鷂認為，總統本應補提名大法官，但賴清德至今已拖了近一年，仍未提出新的人選，使司法無法發揮獨立機能，因此，若說台灣司法獨立是中段班，「我認為評太高了，應該是後段班！」

林騰鷂批評，中華民國在賴清德總統執政下逐漸解體，司法、監察機能遭到削弱，包括檢察體系的獨立功能同樣遭到破壞。他也向賴政府喊話，第一，立即補提名大法官；第二，檢察總長應維護檢察獨立；第三，賴清德應履行先前所提出之承諾。

他指出，賴清德曾表示當選總統後將召集憲政國是會議推動修憲，但上任兩年多至今仍未有所行動，賴應該實現自己的諾言，推動行政院長人事須經立法院同意，並將監察院職權回歸立法院、考試院職權回歸行政院。