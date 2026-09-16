今年度總預算本周送出 韓國瑜早裁示立法院駁拖延

今年度中央政府總預算案在立法院三讀已超過1個月，至今尚未送出立法院，民進黨團要求加快腳步。立法院今天發布新聞稿指出，立法院長韓國瑜8月26日主持協商時即宣告，請議事人員在9月開議日前將議案整理校對完畢後再咨請總統公布，目前總預算案整理校稿將完成，總共7大冊預計本周內送出。

立法院新聞稿指出，有關外界關心總預算案送出時程，經查本會期8月通過法案眾多，且立法院長韓國瑜於今年8月26日主持「國防自主無人載具採購特別條例」草案等黨團協商會議時即宣告，「本會期我們全體委員及議事人員都備極辛勞，尤其是8月（包括預算案的協商、同意權案審查、修憲案公聽會、相關議案的表決）幾乎是天天開會。因此，為求8月底最後兩次院會通過議案校對的正確性，我們必須給議事人員充足時間。請議事人員在下會期9月開議日前，將本會期8月分最後兩次院會通過的議案整理校對完畢後，再咨請總統公布。」

立法院指出，目前總預算案之整理校稿將完成，總共7大冊預計本周內送出。