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【重磅快評】需款孔急怪韓國瑜 忘了卓揆「素行不良」？

聯合報／ 主筆室　
台立法院三讀通過115年度中央政府總預算，三讀結果仍未送出立法院，行政院長卓榮泰受訪表示「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做」。記者蘇健忠／攝影
台立法院三讀通過115年度中央政府總預算，三讀結果仍未送出立法院，行政院長卓榮泰受訪表示「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做」。記者蘇健忠／攝影

已三讀通過的中央政府總預算案餘波盪漾？由於總預算案尚未送至行政院，閣揆卓榮泰表示「還在痴痴地等」，藍委回擊上月朝野協商本月底送出即可，目前還在校對，綠營睜眼說瞎話、誤導人民；卓榮泰連凍結的預算都敢花，蓄意擱置動支公文，還不讓立法院花點時間整理總預算案，到底憑什麼敢這樣吃定立法院？　　

立法院上月中三讀通過今年度總預算案，卓榮泰昨天被媒體問到總預算尚未送出，他說「我們也在痴痴地等，但工作還是要做」；卓榮泰一句「痴痴地等」，發言人李慧芝煞有介事算起帳來，稱目前無法動支預算共２２４０億元，包含新興計畫２９９億元、經常性經費及延續性計畫超過去年預算額度的１８０５億元，衝擊國防、交通及醫療社福等。　

行政院說得很嚴重，並把責任甩鍋立法院，但真相確是如此嗎？上月三讀通過總預算案後，立法院長韓國瑜進行朝野協商並裁示考量八月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，須給議事人員時間整理校對，相關議案於本月２９日開議前完成後再行函送。　

當時立法院各黨團都點頭同意，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也不敢否認，但行政院都這麼說了，昨天他也只能小小抱怨「作業時間確實也太長了」。　

但作業時間或長或短，問題有那麼嚴重嗎？過去總預算案三讀後通常是一個月內由總統公布生效，去年總預算案從立法院三讀到總統公布花了59天，今年總預算案即使月底送出，如果行政院很急，應該也不會打破去年記錄，去年運作尚稱順暢，今年何難之有？

依預算法規定，即使總預算案尚未完成法定程序，行政院經常性經費與延續性計畫仍可以動支，只是僅能依上年度的實際執行數或預算額度覈實動支，完全不能動支的部分只限新興計畫、預備金及災害準備金。　

換句話說，總預算過不過，對行政院日常運作影響不大，何況立院已三讀通過，時序才九月，行政院如此吵嚷恐說理不足；以新興計畫為例，今年三月立法院放行包含TPASS通勤補助、少子化補助、治水等38項急迫性新興計畫共 718億元，錢也還沒花光，今年總預算雖卡關較久，但作業時間並沒有特別長，行政院是否小題大作？

如果行政院如此關注預算，這就很難解釋年初立法院放行急迫性新興計畫預算，動支公文竟在卓榮泰辦公桌上擱置了25天；如果卓內閣真的「需款孔急」，也很難說明解凍預公文為何被「封存」一個月；如果卓榮泰這麼尊重立法院預算審查，那就更辯駁決算書洩漏偷花被凍結５億元的「犯行」。

卓榮泰在憲政體制裡擔任閣揆卻「素行不良」，毀憲亂政已到明目張膽的地步；總預算都過了，還要虧一下立法院，這是什麼心態？　　　　

最好笑的是，年初行政院扣發預算解凍公文，在野黨質疑是藉此拖延時間、製造民怨以進行大罷免操作，綠營反駁稱原始預算審查報告充斥「檔案掃描不清、編碼意義不明、手寫字跡難以辨認」等問題，須逐筆核對，才會花 1 個月時間；如果凍結金額1381億元的預算案都要花一個月時間，規模3兆元的總預算不必花月餘時間整理嗎？　　　　 　　

韓國瑜 卓揆 民進黨

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