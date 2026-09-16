白委駁總預算遲未函送390萬人補助卡關 反嗆綠委拿弱勢群體當肉盾

今年度中央政府總預算三讀至今超個一個月，立法院仍未函送行政院及咨請總統公布生效。民眾黨立委洪毓祥今天表示，立法院長韓國瑜早已裁示9月29日開議後函送，民進黨團顯然是「今天同意明天就失憶」，完全不尊重議事人員所需時間，請問這和慣老闆有何差異。

媒體報導，今年度中央政府總預算三讀超過一個月，立法院至今未函送行政院及諮請總統公布生效，連帶影響追加預算案後續審議程序，還有軍公教、老農、中低收入戶、弱勢兒童等390萬人福利與津貼加碼，如果總預算案遲未生效，恐有無法如期發放之虞。

洪毓祥今天受訪時表示，針對今年度中央政府總預算案，韓國瑜早在8月26日公開說明，由於當時預算、法案及附帶決議眾多，需要給議事人員充分時間準備，因此決定9月29日開議後一併函送，不僅獲得朝野黨團幹部同意，同時也有刊登在立法院公報。

洪毓祥說，民進黨團幹部其心可議，想要以此指責議事人員，完全不尊重處理所需花費的時間，這種行為根本就是「今天同意明天就失憶」，請問這和慣老闆有什麼差異？今年度總預算案的校稿、審查、整理與核對當然需要時間，相信立法院的議事人員也在兢兢業業處理當中。

針對媒體報導「390萬人補助恐卡關」，洪毓祥則表示，這分明就是天大的謊言，因為這些項目編列在追加預算當中，「6000多億元追加預算，已經是史上最高」，民進黨又開始拿弱勢群體當肉盾，甚至想要以此作為他們的擋箭牌，行政院都還沒有到立法院報告，現在就用這樣的方式脅迫在野黨團全部接受，這種心態非常可議且可惡。

洪毓祥說，立法院本來就要合理監督預算，然而執政黨經常拿弱勢群體當肉盾，逼迫在野黨一定要接受追加預算，這樣的心態非常可惡，希望民進黨不要再拿弱勢群體逼迫立法院，並且當作通過今年度追加預算的藉口。