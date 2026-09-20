2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聯合報「兩岸關係年度大調查」自民國99年開始，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法，今年的調查結果將在9月21日在聯合報完整呈現，並有朝野回應、專家學者解析、以及民間旅遊業者、農漁民心聲。9月20日聯合新聞網將帶讀者搶先一睹今年調查結果的精華內容。

文章目錄 五大領域直擊 最新兩岸和戰天平趨勢

五成二不滿兩岸表現 最大變數是台獨

民間支持兩岸交流？ 各選項都破六成





調查中的兩岸關係和戰天平，以1分代表兩岸完全不可能開戰、10分但表非常可能開戰，今年的調查結果為4.4分，雖然與近年相較持平，但比起10年前已經增加1.2分。

兩岸社會關係相對和緩 經貿互動競爭感升溫

調查中進一步針對兩岸的敵友緊張關係，分「政治、軍事、外交、社會、經貿」五大領域請受訪者評分，其中兩岸社會關係平均5.6分，是五大領域中分數最高，顯見兩岸社會的民間互動現況較或好評。整體來看有三成民眾覺得兩岸民間關係熱絡，三成八認為雙方關係和緩，二成六感覺雙方關係低迷。

另外經貿領域平均6.4分，評價也相對和緩，不過有四成三受訪者認為兩岸經貿關係偏向競爭，一成九認為兩岸經濟關係以互利為主，兩者均較去年增加二至三個百分點。

外交競爭感最為強烈 軍事緊張感較高峰回落

相對於兩岸社會與經貿關係，政治、軍事、外交，分別得到7.1分、7.2分、7.5分，與去年數據相較持平，變動都在零點一個百分點上下。代表民眾持續認為這三大領域的兩岸關係緊張、偏向敵對。其中最為競爭對立的是兩岸外交，受訪者中六成認為兩岸外交高度競爭、二成四認為關係和緩、僅百分之八認為兩岸外交對立降溫。

軍事部分，認為兩岸狀態緊張的民眾，自106年的四成二逐年增加，111年六成四為最高點，今年降至五成六。認為關係和緩的二成七、僅一成認為軍事關係良好。代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為兩岸官方互動密切為一成一、覺得雙方關係和緩的三成二、認為兩岸官方處於緊張或敵對狀態的約五成，相較去年變化均不大。

賴清德總統上任兩年多來，不滿意賴總統處理兩岸關係的比率從六成三降至五成二，滿意從二成六上升到三成七，一成一無意見。歐新社





而賴清德總統上任兩年多來，不滿意賴總統處理兩岸關係的比率從六成三降至五成二，滿意從二成六上升到三成七，一成一無意見。回顧賴總統上任以來的調查，113年賴總統剛上任時為四成四滿意、四成三不滿意，評價分歧；去年調查結果轉為負評居多，不滿意六成二、滿意降至二成六，今年滿意度回升，但不滿意度仍高於滿意度一成五。

而調查中在不提示選項的前提下，民眾仍多數認為「台灣獨立」是兩岸關係的最大變數，比率從113年年的一成八、114年的一成七，降至今年的一成五。「民進黨執政」與「大陸持續軍事威脅」占比均為一成二，並列第二。其餘依次為「大陸不放棄統一」占一成一、「兩岸政府無法互信」占百分之八。

聯合報最新「兩岸關係年度大調查」公布，調查中的三個選項可發現，都有超過六成的民眾支持兩岸交流。記者葉信菉／攝影





由此來看民眾如何看待兩岸交流，調查中三個選項都有超過六成的民眾支持兩岸交流。今年國民黨與民眾黨先後赴中國大陸交流，台北與上海雙城論壇也持續舉辦，調查結果中有六成三民眾支持繼續舉辦類似的兩岸交流平台，二成七不支持，一成無意見。觀光部分，有六成七民眾支持兩岸觀光客擴大往來，二成八不支持，百分之五無意見。

此外，今年大陸擴大推動包括電影、藝術、體育的民間交流，我方政府責任為相關活動具統戰意涵，即使如此，仍有六成二民眾支持兩岸民間擴大交流，三成不支持，百分之九無意見。

這次調查於8月31日至9月6日晚間進行，成功訪問了1075位20歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

看完了民眾對兩岸關係、兩岸交流、賴政府在兩岸政策上的意見，在地緣關係日趨緊張的現在，民眾如何看待美中台之間的關係與距離？大家還願意去大陸工作、讀書嗎？既然認為台獨是兩岸關係最大變數，那麼民眾對台灣前途的主張，在今年調查中又呈現出什麼趨勢？在9月21日聯合報刊出的「兩岸關係年度大調查」完整報導中，都將有更豐富深入的解析。