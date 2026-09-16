快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委團拜會美中競爭特別委員會主席 重申支持強化國防、能源韌性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。

會談中，訪團針對台海現狀與防衛政策向穆勒納爾闡述國民黨的整體戰略藍圖。訪團成員強調，台灣人民熱愛並堅定捍衛自由民主的生活方式，但面對當前國際局勢，特別是從俄烏戰爭的漫長消耗及中東、伊朗衝突的戰火破壞中，台灣社會深知戰爭的殘酷，因此「渴望民主、不求戰事」是絕大多數台灣民眾的心聲。

針對外界高度關注的國防預算議題，訪團明確表示，國民黨絕對全力支持台灣維持足夠防衛力量所需的關鍵國防支出。近期立法院三讀通過在野版本的國防特別預算，以及積極推動「無人機發展條例」等法案，就是國民黨在國會以具體行動展現自我防衛決心的最佳證明。

訪團立委談到「防衛韌性」時強調，軍事採購固然是嚇阻的一部分，但若缺乏關鍵基礎設施與社會運作的支撐，防衛體系將極為脆弱。台灣當前最關鍵的脆弱點之一正是「能源安全」。在高度依賴海上能源運輸的島嶼環境中，唯有務實發展核能、確保基載電力穩定，台灣才能在面臨封鎖或危機時具備持久運作的「真正韌性」。國民黨也提出「重啟核電公投案」，在今年底的大選讓民眾透過選票決定是否要恢復核電使用。

在兩岸戰略上，訪團向美方說明國民黨堅持「對話（Dialogue）」與「嚇阻（Deterrence）」並重的「雙軌平衡」策略。台灣的安全不能只單靠軍事防衛的單腳支撐，必須同時建立兩岸之間穩定、可預測的溝通與對話機制，以有效降低誤判風險、管控危機，這才是維持台海和平穩定的治本之道。

穆勒納爾在會中除關切台灣防務整備進度外，也對國民黨在國會支持無人機等不對稱戰力法案表示肯定。國民黨立委訪團最後向美方表達，國民黨珍惜台美長期以來的深厚友誼，未來將持續深化與美國國會、行政部門在國防、高科技供應鏈韌性、能源轉型及經貿等多領域的密切合作與對話，共同為印太地區的和平與繁榮貢獻力量。

韌性 美中 中東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民黨立委會美議員 討論中共威脅與台灣軍備

國民黨立委組團訪美 拜會舊金山市府

大陸灰色地帶威脅升高 台日執政黨5＋5對話共商嚇阻

美日議員華府會晤 討論台灣與第一島鏈重要性

相關新聞

【重磅快評】政治始終來自於人性：馬英九與陳水扁的體面

在一片政黨和意識形態對立、選舉肅殺氣氛中，近日發生了一個算是「暖心」的新聞。前總統馬英九頻被民眾「野生捕獲」，合照、合影鏡頭不斷出現在網路上；由於馬英九的身體狀況頗受關注，前總統陳水扁特地在一則貼文下，希望民眾「開心聊天、客氣合照就好，讓前總統保有一點體面」。這一番話，讓人充分體認，政治不能脫於人性，甚至是來自人性。

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

對於台北市長參選人沈伯洋稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安今天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

再談「在野大聯盟」 盧秀燕稱不是自己發明：有念過一點書都會

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」，新任國史館長陳翠蓮暗諷「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號。盧今天再次解釋，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，有念過一點書的都會。

藍委團拜會美中競爭特別委員會主席 重申支持強化國防、能源韌性

國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。

卓榮泰不副署掀憲政難題 美專家指台灣缺最後仲裁者

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的八案，已成憲政危機，我國憲法法庭的解釋文中多次提到「行政院應對立法院負責」，行政院的做法實有違憲之虞。 然而，我國因修憲轉變為現行的「雙首長制」，讓政院明明應該對立院負責，行政院長卓榮泰卻說自己是在輔助總統，變成實際上對總統負責的矛盾情況。 行政院去年底不副署立法院通過的「財政收支劃分法」，目前已累計不副署達8案之多，遭在野黨強烈批評卓揆此舉「毀憲亂政」。

稱林佳龍共管說指台海風險 民進黨團：國民黨的不滿顯示沒在台灣這方

外交部長林佳龍昨表示，台美溝通良好，認為台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，更提到台美要去管理中國，說法遭到在野黨批評，民進黨立院黨團今表示，台灣當然不可能去管理中國，指林佳龍的意思是，台灣與美國共管台海的和平，不讓風險失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。