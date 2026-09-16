藍委團拜會美中競爭特別委員會主席 重申支持強化國防、能源韌性

國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。

會談中，訪團針對台海現狀與防衛政策向穆勒納爾闡述國民黨的整體戰略藍圖。訪團成員強調，台灣人民熱愛並堅定捍衛自由民主的生活方式，但面對當前國際局勢，特別是從俄烏戰爭的漫長消耗及中東、伊朗衝突的戰火破壞中，台灣社會深知戰爭的殘酷，因此「渴望民主、不求戰事」是絕大多數台灣民眾的心聲。

針對外界高度關注的國防預算議題，訪團明確表示，國民黨絕對全力支持台灣維持足夠防衛力量所需的關鍵國防支出。近期立法院三讀通過在野版本的國防特別預算，以及積極推動「無人機發展條例」等法案，就是國民黨在國會以具體行動展現自我防衛決心的最佳證明。

訪團立委談到「防衛韌性」時強調，軍事採購固然是嚇阻的一部分，但若缺乏關鍵基礎設施與社會運作的支撐，防衛體系將極為脆弱。台灣當前最關鍵的脆弱點之一正是「能源安全」。在高度依賴海上能源運輸的島嶼環境中，唯有務實發展核能、確保基載電力穩定，台灣才能在面臨封鎖或危機時具備持久運作的「真正韌性」。國民黨也提出「重啟核電公投案」，在今年底的大選讓民眾透過選票決定是否要恢復核電使用。

在兩岸戰略上，訪團向美方說明國民黨堅持「對話（Dialogue）」與「嚇阻（Deterrence）」並重的「雙軌平衡」策略。台灣的安全不能只單靠軍事防衛的單腳支撐，必須同時建立兩岸之間穩定、可預測的溝通與對話機制，以有效降低誤判風險、管控危機，這才是維持台海和平穩定的治本之道。

穆勒納爾在會中除關切台灣防務整備進度外，也對國民黨在國會支持無人機等不對稱戰力法案表示肯定。國民黨立委訪團最後向美方表達，國民黨珍惜台美長期以來的深厚友誼，未來將持續深化與美國國會、行政部門在國防、高科技供應鏈韌性、能源轉型及經貿等多領域的密切合作與對話，共同為印太地區的和平與繁榮貢獻力量。