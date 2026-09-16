稱林佳龍共管說指台海風險 民進黨團：國民黨的不滿顯示沒在台灣這方

外交部長林佳龍昨表示，台美溝通良好，認為台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，更提到台美要去管理中國，說法遭到在野黨批評，民進黨立院黨團今表示，台灣當然不可能去管理中國，指林佳龍的意思是，台灣與美國共管台海的和平，不讓風險失控。

針對林佳龍的台美共管中國說，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，台灣當然不可能去管理中國，指台灣若像中國一樣把手伸到各個國家去，對台灣來講太辛苦了，並認為大家誤解林佳龍真正的意思。

莊瑞雄表示，台灣不願意去接受美中坐在談判桌上來決定台灣所發生的一切、把台灣當成談判的籌碼，他認為台灣要坐在自己的位置上。

莊瑞雄指出，林佳龍的說法是在講風險的控管，要台灣與美國共同控管台海之間的和平，不要讓風險失控；莊瑞雄說，不能說中國對台的威脅，就是美中講一講，台灣毫無角色，而是台灣主動積極地跟美國共管台海之間的風險，降低對台灣的傷害。

莊瑞雄認為，國民黨林佳龍所言表達強烈的不滿，反而顯示出他們沒有正在台灣這一方，呼籲國民黨應該認清真正的問題，不是台灣為什麼可以管理中國，而是中國憑什麼來管理台灣。