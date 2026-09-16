快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影

對於台北市長參選人沈伯洋稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安今天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

繼蔣萬安兒子交換生事件後，蔣妻石舫亘過去參加APEC亞太經濟合作會議活動曾說「Chinese Taipei」也遭網軍側翼攻擊。雖然剛參加APEC的勞動部長洪申翰說，「我們正式會員名稱確實是 Chinese Taipei」，沈伯洋仍有意見。

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮時受訪，他說，民進黨已經執政10年，參與很多的國際會議也都是用Chinese Taipei、中華台北，所以不管是今年行政院前政委楊珍妮參加APEC亞太經濟合作會議，或是洪申翰部長即將啟程參加APEC會議，都是如此。

蔣重申，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，Chinese Taipei就代表中華民國。蔣萬安反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

據2016年媒體報導，當時的衛福部長林奏延因參加世界衛生大會，在演講中稱呼我國「中華台北」，外界質疑是自我矮化。不過當時的總統蔡英文肯定林奏延表現，也認為沒有自我矮化的問題；當時的行政院長林全在立法院答詢時也曾說「Chinese Taipei其實就是代表中華民國」。

台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影

蔡英文 蔣萬安 林全

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安妻遭出征 沈伯洋：要聚焦是誰害我們用Chinese Taipei

蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

【重磅快評】打蔣打到石舫亘 民進黨別搬石頭砸自己的腳

洪申翰赴陸參加APEC 台灣國不送正名胸章改喊加油：怕他去得了回不來

相關新聞

【重磅快評】政治始終來自於人性：馬英九與陳水扁的體面

在一片政黨和意識形態對立、選舉肅殺氣氛中，近日發生了一個算是「暖心」的新聞。前總統馬英九頻被民眾「野生捕獲」，合照、合影鏡頭不斷出現在網路上；由於馬英九的身體狀況頗受關注，前總統陳水扁特地在一則貼文下，希望民眾「開心聊天、客氣合照就好，讓前總統保有一點體面」。這一番話，讓人充分體認，政治不能脫於人性，甚至是來自人性。

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

對於台北市長參選人沈伯洋稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安今天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

再談「在野大聯盟」 盧秀燕稱不是自己發明：有念過一點書都會

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」，新任國史館長陳翠蓮暗諷「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號。盧今天再次解釋，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，有念過一點書的都會。

藍委團拜會美中競爭特別委員會主席 重申支持強化國防、能源韌性

國民黨立委訪團於美東時間15日，拜會美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar, R-MI）。雙方就中華民國國防、能源自主及兩岸政策等議題進行交流。

卓榮泰不副署掀憲政難題 美專家指台灣缺最後仲裁者

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的八案，已成憲政危機，我國憲法法庭的解釋文中多次提到「行政院應對立法院負責」，行政院的做法實有違憲之虞。 然而，我國因修憲轉變為現行的「雙首長制」，讓政院明明應該對立院負責，行政院長卓榮泰卻說自己是在輔助總統，變成實際上對總統負責的矛盾情況。 行政院去年底不副署立法院通過的「財政收支劃分法」，目前已累計不副署達8案之多，遭在野黨強烈批評卓揆此舉「毀憲亂政」。

稱林佳龍共管說指台海風險 民進黨團：國民黨的不滿顯示沒在台灣這方

外交部長林佳龍昨表示，台美溝通良好，認為台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，更提到台美要去管理中國，說法遭到在野黨批評，民進黨立院黨團今表示，台灣當然不可能去管理中國，指林佳龍的意思是，台灣與美國共管台海的和平，不讓風險失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。