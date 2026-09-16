誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

對於台北市長參選人沈伯洋稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安今天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

繼蔣萬安兒子交換生事件後，蔣妻石舫亘過去參加APEC亞太經濟合作會議活動曾說「Chinese Taipei」也遭網軍側翼攻擊。雖然剛參加APEC的勞動部長洪申翰說，「我們正式會員名稱確實是 Chinese Taipei」，沈伯洋仍有意見。

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮時受訪，他說，民進黨已經執政10年，參與很多的國際會議也都是用Chinese Taipei、中華台北，所以不管是今年行政院前政委楊珍妮參加APEC亞太經濟合作會議，或是洪申翰部長即將啟程參加APEC會議，都是如此。

蔣重申，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，Chinese Taipei就代表中華民國。蔣萬安反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

據2016年媒體報導，當時的衛福部長林奏延因參加世界衛生大會，在演講中稱呼我國「中華台北」，外界質疑是自我矮化。不過當時的總統蔡英文肯定林奏延表現，也認為沒有自我矮化的問題；當時的行政院長林全在立法院答詢時也曾說「Chinese Taipei其實就是代表中華民國」。