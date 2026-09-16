快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

雙城陸官員再被封殺 蔣萬安喊話陸委會：市政交流行之多年為什麼設限

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨政府，「為什麼會設限？我想陸委會應該要來說明。」

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體問蔣，怎麼看雙城論壇今年延後舉辦，但傳出上海的踩線團層級又受陸委會打壓？

蔣萬安說，雙城論壇已經行之多年，它就是單純的市政交流。而且，他上任以後，持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，而且兩岸之間越困難越需要溝通交流。所以，為什麼會設限？陸委會應該要來說明。

雙城 蔣萬安 陸委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／陸委會再封殺大陸官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

雙城論壇傳遭打壓 李彥秀：「只准申翰赴陸」 民進黨將反中當大選籌碼

蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

影／沈伯洋稱大安民怨居冠？蔣萬安視察師大行人友善...里長肯定環境提升

相關新聞

雙城論壇傳遭打壓 李彥秀：「只准申翰赴陸」 民進黨將反中當大選籌碼

台北上海雙城論壇邁入第17年，今年考量地方選舉，延至12月舉辦，據稱陸委會核准上海來訪層級有限。國民黨立委李彥秀說，民進黨持續打壓，給台北和上海「穿小鞋」，凸顯民進黨只是將兩岸關係作為政治的工具與籌碼，作為2028總統大選反中主旋律。

獨／陸委會再封殺大陸官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

台北上海雙城論壇今年辦不辦？台北市長蔣萬安日前表示，今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。

林佳龍喊台美共管中國 李彥秀：凸顯對川習二會資訊嚴重不足的焦慮

外交部長林佳龍昨日接受專訪，表示台美溝通良好，台美要「管理」中國。國民黨立委李彥秀點出有4個不宜，對象不宜，時間不宜，內容不宜，判斷不宜，林佳龍談話凸顯政府對於即將到來的「川習二會」，資訊掌握可能嚴重不足而產生焦慮。

雙城陸官員再被封殺 蔣萬安喊話陸委會：市政交流行之多年為什麼設限

台北上海雙城論壇今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨政府，「為什麼會設限？我想陸委會應該要來說明。」

再談「在野大聯盟」 盧秀燕稱不是自己發明：有念過一點書都會

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」，新任國史館長陳翠蓮暗諷「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號。盧今天再次解釋，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，有念過一點書的都會。

真想掌握赴陸資料 「聰明」政府何須把人民當犯人

近期「赴陸團客行前登錄」及相關裁罰問題引爆旅行業反彈，明眼人都知道觀光署也相當無奈。數據已證實，禁團令與威嚇都阻止不了台灣人赴陸需求。政府若真想掌握民眾赴陸資料，應該用更有創意的手段來讓民眾願意主動提報，而不是把人民當犯人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。