雙城陸官員再被封殺 蔣萬安喊話陸委會：市政交流行之多年為什麼設限

台北上海雙城論壇今年預計12月舉辦。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台踩點，但來台談籌辦層級，二度遭陸委會封殺官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨政府，「為什麼會設限？我想陸委會應該要來說明。」

蔣萬安今天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體問蔣，怎麼看雙城論壇今年延後舉辦，但傳出上海的踩線團層級又受陸委會打壓？

蔣萬安說，雙城論壇已經行之多年，它就是單純的市政交流。而且，他上任以後，持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，而且兩岸之間越困難越需要溝通交流。所以，為什麼會設限？陸委會應該要來說明。