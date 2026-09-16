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再談「在野大聯盟」 盧秀燕稱不是自己發明：有念過一點書都會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕提出「在野大聯盟」，遭新任國史館長陳翠蓮暗批。盧今天再解釋，在野聯盟有利政黨競爭，這是政治學基本概念，有唸過一點書的都會。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕提出「在野大聯盟」，遭新任國史館長陳翠蓮暗批。盧今天再解釋，在野聯盟有利政黨競爭，這是政治學基本概念，有唸過一點書的都會。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」，新任國史館長陳翠蓮暗諷「黨外大聯盟」盜用民主運動稱號。盧今天再次解釋，若執政黨巨大，在野黨就必須聯合起來，組成聯合政府，更有利於政黨競爭，這不是她發明的，是政治學基本概念，有念過一點書的都會。

台中市議會今天市政總質詢，無黨籍議員林昊佑不尋求連任，今天是議員生涯最後一次質詢。林表示，盧秀燕此前提出「在野大聯盟」的概念，自己非常認同，身為無黨籍議員，他經常邀綠營議員連署提案，執政黨卻不是這樣，對藍營縣市就卡東卡西、怪罪地方政府。

盧秀燕說，全世界追求的政治價值是民主，什麼是民主？一黨獨大就不是民主，民主要讓人民有不同的選擇，兩黨競爭或多黨競爭，這也是為什麼政治學上鼓勵兩黨制；執政黨若變得巨大，可以由一黨決定法律、預算和各種建設，人民會更弱勢。

盧秀燕指出，政治學一定是鼓勵政黨競爭，比如美國是典型的兩黨制，世界各國大多是兩黨或多黨制；如果要保持多黨制，但執政黨又變得超大，在野黨就必須聯合起來，否則無法競爭，這不是她提出的概念，歐洲、日本都有在野黨組成聯合政府的例子，聯合政府的前身就是在野聯盟。

盧秀燕強調，在野聯盟不是她的發明，沒什麼新奇，政治學教科書就是這樣教的，兩黨或是兩區塊的競爭有利於人民，因為競爭會讓政黨互相激勵，人民可以比較，政黨就必須尊重人民，彼此監督；這是很基本的概念，稍微唸過一點書的都會，可能因為是她提出的，外界才會有比較多討論。

盧秀燕 在野 大聯盟

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