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雙城論壇傳遭打壓 李彥秀：「只准申翰赴陸」 民進黨將反中當大選籌碼
台北上海雙城論壇邁入第17年，今年考量地方選舉，延至12月舉辦，據稱陸委會核准上海來訪層級有限。國民黨立委李彥秀說，民進黨持續打壓，給台北和上海「穿小鞋」，凸顯民進黨只是將兩岸關係作為政治的工具與籌碼，作為2028總統大選反中主旋律。
台北上海雙城論壇延後舉辦，據了解，籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台，但籌辦層級再度遭陸委會打壓，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。
李彥秀說，勞動部長洪申翰預計21日出發前往南京，並參加22至24日APEC人力資源發展部長會議，正當大家期盼兩岸降低敵意，春暖花開，逐步恢復官方交流的同時，卻傳出雙城論壇上海踩線團，籌辦層級再度遭陸委會打壓。
李彥秀指出，「只准申翰赴陸，不許驍東來台」，民進黨是對台灣人民沒有信心，還是對自己的雙標作法早已成為習慣？陸委會只是白手套，兩岸關係的決策全還是在民進黨層峰，持續打壓雙城論壇的交流層級，甚至將雙城論壇扣上「統戰」的紅帽子，給台北和上海穿小鞋、「架拐子」，凸顯民進黨只是將兩岸關係作為政治的工具與籌碼，作為2028總統大選「反中抗中」主旋律。
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