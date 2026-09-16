下令少關步美國「零元購」後塵？法務部：減少短期刑入監不利影響

刑事政策嚴打詐欺、毒駕犯罪，檢察官採預防性羈押手段，全國監院所超收，媒體報導法務部長鄭銘謙下令少關人恐步美國「零元購」後塵；法務部表示，延長罰金及易科罰金分期繳納期限，並放寬易服社會勞動的聲請限制，是在兼顧刑罰公平的同時，減少短期入監的不利影響。

法務部表示，針對全民所痛恨的詐欺、性侵、毒駕、組織、暴力等重大危害社會秩序之犯罪，一向採取速查嚴辦、適時羈押、具體求處重刑及嚴審假釋之態度，絕不寬貸，以維護社會正義。

法務部說，刑法第41條針對非重罪而經法院判處6月以下有期徒刑之案件，設有易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，有能力繳納易科罰金者可以繳錢代替入監，無力繳納者則可易服社會勞動。

不過，中低收入者、須扶養未成年子女的單親家庭或負擔年邁父母生活者，往往因無力繳納或不符易服社會勞動條件而入監，造成不公平，除工作及收入中斷而失業或影響學業，也可能影響家人照顧，甚至不利日後復歸社會。

法部務部表示，政策是針對經濟弱勢的輕刑者（6月以下得易科罰金），避免因「繳不起」罰金而入監，所以才修正相關規定，延長罰金及易科罰金分期繳納期限，並放寬易服社會勞動的聲請限制及個案審酌空間，讓無力繳納者也能透過勞動履行刑罰責任，在兼顧刑罰公平的同時，減少短期入監的不利影響，維持家庭、工作及社會支持關係，促進復歸社會並預防再犯。